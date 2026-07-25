Madura United Resmi Rekrut Ardi Idrus, Annisa Zhafarina Sebut Eks Persebaya Surabaya Jadi Kepingan Puzzle Taktis

Madura United resmi merekrut Ardi Idrus untuk Liga 1 2026/2027. Bek berpengalaman itu disebut menjadi kepingan penting skema tim..(Dok. Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Madura United resmi merekrut Ardi Idrus untuk menghadapi Super League 2026/2027. Direktur klub Annisa Zhafarina menyebut mantan bek Borneo FC itu menjadi kepingan penting dalam skema taktik Laskar Sape Kerrap.
Terbaru, klub asal Pulau Madura itu resmi mengumumkan kedatangan bek sayap berpengalaman, Ardi Idrus, sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.
Mantan pemain Persebaya Surabaya itu diharapkan mampu menambah kualitas sekaligus memperkuat kedalaman skuad Laskar Sape Kerrap dalam mengarungi persaingan musim depan.
Ardi Idrus dikenal sebagai salah satu bek kiri berpengalaman di sepak bola Indonesia. Kemampuannya bertahan, membantu serangan, serta membaca permainan menjadi alasan utama Madura United merekrut mantan pemain Borneo FC Samarinda tersebut.
Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, mengatakan perekrutan Ardi Idrus bukan sekadar menambah jumlah pemain, melainkan melengkapi kebutuhan taktik tim.
"Perekrutan ini melengkapi kepingan puzzle taktis Madura United," ujar Annisa Zhafarina, dikutip dari iLeague.
Menurut Annisa, Ardi merupakan sosok bek sayap modern yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu memutus alur serangan lawan serta membantu membangun transisi menyerang.
"Ardi Idrus bukan tipe bek yang hanya menunggu serangan, melainkan pemutus momentum lawan di garis depan sebelum bahaya masuk ke kotak penalti, kunci utama untuk membangun transisi menyerang yang cepat," jelasnya.
Karakter bermain tersebut dinilai selaras dengan filosofi permainan Madura United yang mengandalkan tempo cepat, khususnya saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang.
Selain menjaga keseimbangan lini belakang, Ardi juga diharapkan mampu memberikan variasi serangan melalui sisi lapangan.
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