Mengenang Eri Irianto, Persebaya Surabaya Luncurkan Pre Season Jersey 2026/2027 dengan Sentuhan Penuh Makna

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan Pre Season Jersey 2026/2027 yang akan dikenakan dalam rangkaian laga pramusim, termasuk Piala Presiden 2026.

Jersey terbaru ini bukan sekadar identitas baru Green Force di lapangan, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada legenda almarhum Eri Irianto yang gugur saat membela klub pada 3 April 2000.

Mengapa Persebaya Surabaya Mengangkat Sosok Eri Irianto? Persebaya Surabaya kembali menghadirkan tradisi yang selalu dinantikan Bonek dan Bonita melalui peluncuran Pre Season Jersey 2026/2027. Berbeda dari edisi sebelumnya, jersey kali ini mengusung pesan emosional dengan mengangkat sosok Eri Irianto sebagai inspirasi utama desain.

Lebih dari dua dekade setelah kepergiannya, nama Eri Irianto tetap menjadi simbol loyalitas, keberanian, dan pengabdian bagi keluarga besar Persebaya Surabaya. Klub ingin memastikan nilai-nilai yang diwariskan sang legenda tetap hidup dan dikenang oleh generasi baru pendukung Green Force.

Pre Season Jersey 2026 lahir dari keinginan menghadirkan kembali memori yang begitu melekat di hati para pendukung. Memori tentang seorang pemain yang memberikan seluruh tenaga, semangat, dan cintanya untuk klub kebanggaan Kota Pahlawan.

Bagi Bonek dan Bonita, Eri Irianto bukan sekadar mantan pemain. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan dengan karakter permainan penuh determinasi, berani dalam setiap duel, serta memiliki semangat pantang menyerah demi menjaga kehormatan Persebaya Surabaya di atas lapangan.

Kisah Pengabdian Eri Irianto yang Tak Pernah Terlupakan Eri Irianto menjadi salah satu pemain penting Persebaya Surabaya pada periode 1998 hingga 2000. Pada masa itu, ia tampil sebagai pilar utama di lini tengah dan berkontribusi besar dalam perjalanan Green Force.

Namun, kisah pengabdiannya berakhir dengan cara yang menyisakan duka mendalam. Pada 3 April 2000, Eri kolaps ketika membela Persebaya Surabaya dalam pertandingan Divisi Utama melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora 10 November Surabaya.

Setelah sempat mendapatkan penanganan medis, Eri Irianto mengembuskan napas terakhirnya. Ia berpulang saat menjalankan tugas membela lambang Persebaya Surabaya yang selama ini begitu dicintainya.