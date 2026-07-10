Bentrok dengan Jadwal Timnas Indonesia, Persib Bandung Andalkan Pemain Muda dan Asing di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkapkan timnya kemungkinan besar tidak akan diperkuat sejumlah pemain berlabel Timnas Indonesia saat tampil di Piala Presiden 2026. Pasalnya, turnamen pramusim tersebut berlangsung bersamaan dengan Piala AFF 2026.

Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026, sedangkan Piala AFF 2026 digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Bentroknya jadwal membuat sejumlah pemain Persib berpotensi absen karena mendapat panggilan membela Timnas Indonesia.

Menjelang Piala AFF 2026, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah memanggil 50 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali yang dibagi dalam dua tahap.

Persib menjadi salah satu klub dengan jumlah pemain terbanyak yang dipanggil ke pemusatan latihan tersebut. Total ada 11 pemain Maung Bandung yang masuk daftar, di antaranya Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Thom Haye, Eliano Reijnders, Teja Paku Alam, dan Marc Klok.

Meski berpotensi kehilangan sejumlah pemain inti di Piala Presiden 2026, Tolic mengaku mendukung penuh anak asuhnya yang mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia.

"Tahun ini ada keadaan khusus karena tim nasional sedang bersiap-siap untuk kompetisi mereka," kata Tolic, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (10/7). "Jadi, pada dasarnya kami ingin membantu Indonesia, kami ingin membantu tim nasional. Dan kami memiliki jumlah pemain yang besar di tim nasional," lanjutnya. Tolic mengatakan pihaknya masih menunggu daftar akhir pemain yang dipilih Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Setelah itu, Persib baru akan menyusun komposisi skuad yang diturunkan di Piala Presiden.

Ia memperkirakan timnya akan mengandalkan kombinasi pemain asing dan pemain muda selama turnamen pramusim berlangsung.

"Jadi, kami mencoba berkomunikasi dengan mereka juga untuk beberapa pemain agar tersedia bagi kami. Mereka akan membuat pilihan, dan kami perlu tahu siapa saja pemain yang kami miliki untuk pertandingan," ujarnya. "Kami sebenarnya masih belum tahu berapa banyak pemain yang akan kami miliki. Kami akan menjadi kombinasi dari para pemain asing dan pemain muda. Jadi, kami tidak memiliki ekspektasi apa pun di Piala Presiden," tambah Tolic. Piala Presiden 2026 akan digelar di Bandung dan Surabaya dengan diikuti delapan peserta yang dibagi ke dalam dua grup.