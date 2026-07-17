Lawan PSIS Semarang Bukan Soal Hasil Akhir! Diogo Carvalho Bongkar Target Persebaya Surabaya di Anniversary Game

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tidak menjadikan hasil akhir sebagai target utama saat menghadapi PSIS Semarang pada 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026).

Pelatih fisik Diogo Carvalho menegaskan laga tersebut menjadi ajang mengukur perkembangan fisik, intensitas permainan, serta implementasi seluruh program latihan yang telah dijalani Green Force selama masa pramusim.

Mengapa Hasil Akhir Bukan Prioritas? Persebaya Surabaya memasuki Anniversary Game dengan pendekatan berbeda dibanding pertandingan kompetitif. Fokus utama tim pelatih bukan mengejar kemenangan semata, melainkan memastikan seluruh proses latihan yang berlangsung selama hampir sepekan mulai terlihat di atas lapangan.

Pelatih fisik Diogo Carvalho menjelaskan pertandingan melawan PSIS Semarang menjadi tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana para pemain mampu menerapkan konsep permainan yang telah dibangun.

Karena itu, indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari skor akhir, tetapi juga kualitas permainan yang ditampilkan selama 90 menit.

"Dalam pertandingan nanti, yang paling saya ingin lihat bukan sekadar hasil akhir. Saya ingin melihat para pemain mampu menerapkan apa yang telah kami kerjakan selama masa pramusim," ujar Diogo dikutip dari laman resmi Persebaya.id, Jumat (16/7/2026).

“Saya berharap tim menunjukkan intensitas yang tinggi, pergerakan yang baik, kemampuan menjaga tempo permainan, reaksi cepat setelah kehilangan bola, serta komitmen penuh dalam setiap fase permainan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan Anniversary Game memiliki fungsi sebagai bagian dari proses pembentukan tim sebelum menghadapi kompetisi resmi. Tim pelatih ingin memastikan seluruh fondasi permainan mulai terbentuk sejak awal masa persiapan.

Kondisi Fisik Pemain Terus Mengalami Peningkatan Setelah menjalani enam hari latihan bersama, kondisi fisik pemain Persebaya Surabaya dinilai berkembang sesuai target. Program latihan yang mengombinasikan aspek fisik, teknik, dan taktik mulai menunjukkan hasil positif.