Liverpool Serius Kejar Kaishu Sano, Arsenal dan Tottenham Hotspur Ikut Bersaing

JawaPos.com – Liverpool dikabarkan sedang memimpin perburuan gelandang naik daun timnas Jepang, Kaishu Sano. Kabarnya, The Reds siap mengajukan tawaran hingga EUR 60 juta untuk memboyong bintang Mainz tersebut di musim panas ini.

Namun, Liverpool bukan satu-satunya peminat akan jasanya. Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Borussia Dortmund disebut-sebut juga memantau sang pemain dengan serius serta telah menjalin komunikasi dengan agen Sano.

Nilai pasar gelandang bertahan berusia 25 tahun ini melonjak drastis menyusul performa gemilangnya di Bundesliga dan penampilan impresif bersama Jepang di Piala Dunia 2026 dengan sumbangan gol krusial pada babak 32 besar saat melawan Brasil.

Etos kerja Sano juga tak perlu dipertanyakan lagi karena pemain satu ini tak kenal lelah. Kemampuannya dalam merebut bola serta ketenangannya saat menguasai bola telah menarik perhatian sejumlah klub papan atas Eropa.

Menurut sumber dari media Jerman, Liverpool sedang mempertimbangkan tawaran yang nilainya akan dengan mudah memecahkan rekor penjualan bagi Mainz jika kesepakatan tercapai dalam waktu dekat.

“Mainz mematok nilai Sano di angka mendekati EUR 60 juta dan bertekad untuk mempertahankan harga tersebut sembari menantikan tawaran yang mungkin datang dari klub-klub besar Eropa,” tulis laporan terbaru TEAMTalk.

Kepindahnya ke Liga Inggris akan menjadi langkah besar bagi pemain internasional Jepang ini, dan sumber-sumber mengkonfirmasi bahwa ia tertarik untuk bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Oleh karena itu, The Reds sekarang tampaknya berada di posisi terbaik untuk mendapatkan tanda tangannya, meskipun kesepakatan apa pun perlu diselesaikan dengan cepat seiring berjalannya jendela transfer musim panas karena tingginya minat dari klub lain.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, duo London utara, Arsenal dan Tottenham, serta Dortmund pastinya tidak akan membiarkan tim Merseyside ini sangat tenang menyelesaikan transfer Kaishu Sano.