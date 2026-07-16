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Andika Rachmansyah
Jumat, 17 Juli 2026 | 00.50 WIB

Negosiasi Kontrak Berujung Buntu, Persib Bandung Berpisah dengan Pemain Berlabel Piala Dunia 2026

Frans Putros saat membela Persib Bandung musim 2025/2026. (I.League) - Image

Frans Putros saat membela Persib Bandung musim 2025/2026. (I.League)

JawaPos.com - Persib Bandung resmi melepas Frans Putros di bursa transfer Super League 2026/2027. Pasalnya, negosiasi kontrak dengan pemain berlabel Piala Dunia 2026 itu tidak menemukan titik terang.

Kontrak Putros sudah habis seiring berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Manajemen Persib Bandung sendiri sejatinya sudah melakukan negosiasi kontrak dengan pemain Timnas Irak tersebut.

Namun, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengungkapkan bahwa negosiasi tersebut berujung buntu. Alhasil, manajemen Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - mengakhiri kebersamaannya dengan Putros.

“Sejak masa kontraknya berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai,” ungkap Adhitia, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (16/7/2026).

“Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini," sambungnya.

Kebersamaan Putros bersama Persib Bandung hanya berlangsung satu musim. Namun, ia meninggalkan jejak yang manis. Pemain berusia 33 tahun itu menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Pangeran Biru merebut gelar juara Super League 2025/2026 sekligus mengantarkan klub mencetak sejarah sebagai juara tiga kali beruntun.

Performa Putros terbilang ciamik bersama Persib Bandung di Super League 2025/2026. Eks pemain Port FC itu mencatat satu gol dan dua assist dari 28 penampilan.

“Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib. Peran Anda akan selalu menjadi bagian dari perjalanan bersejarah klub dalam meraih gelar juara Super League 2025/26. Kami mendoakan semoga sukses selalu menyertai perjalanan karier dan kehidupan Anda di masa yang akan datang," terang Adhitia

Dengan demikian, pemain berlabel Piala Dunia 2026 itu tak lagi menjadi bagian dari Persib Bandung. Bersama Timnas Irak, Putros mencatatkan satu penampilan di ajang bergengsi sejagat raya tersebut saat melawan Senegal di matchday terakhir Grup I.

Editor: Edi Yulianto
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