Luciano Guaycochea Ungkap Kunci Persib Bandung Hadapi Jadwal Super Padat

Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung bersiap menghadapi super league musim 2026/27 dengan tantangan yang jauh lebih besar dibanding musim sebelumnya. Status sebagai juara bertahan membuat Maung Bandung tidak hanya tampil di kompetisi domestik, tetapi juga harus bersaing di sejumlah turnamen sepanjang musim.
Gelandang serang Persib Luciano Guaycochea menilai musim kali ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi seluruh pemain. Jadwal yang padat menuntut setiap pemain berada dalam kondisi terbaik sejak awal musim.
Persib dijadwalkan tampil di empat kompetisi berbeda sepanjang 2026/27. Kondisi tersebut membuat persiapan selama pra musim menjadi bagian yang sangat penting agar tim mampu menjaga konsistensi permainan.
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"Pertama-tama, musim ini akan sangat, sangat berat. Tapi kami memiliki pemain-pemain bagus, ada pemain-pemain baru yang datang. Mereka tentu punya kualitas yang bagus. Jadi, itulah mengapa saya bilang kami harus fokus pada pra musim kami, karena ini adalah poin utama untuk menghadapi empat kompetisi," ujar pemain asal Argentina yang akrab disapa Lucho itu.
Menurut Guaycochea, kehadiran sejumlah pemain anyar membuat Persib memiliki kedalaman skuat yang lebih baik. Hal itu menjadi modal penting karena rotasi pemain dipastikan akan sering dilakukan untuk menjaga kebugaran tim.
Pada bursa transfer musim ini, Persib mendatangkan beberapa nama berkualitas seperti Luka Menalo, Balsa Sekulic, Gakuto Notsuda, Sandy Walsh, hingga Ragnar Oratmangoen. Kehadiran mereka diyakini akan menambah pilihan bagi tim pelatih saat menghadapi jadwal yang padat.
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Lucho menilai kualitas para pemain baru akan membantu Persib tetap kompetitif di setiap ajang. Persaingan sehat di dalam tim juga diyakini mampu meningkatkan performa seluruh pemain sepanjang musim.
Sebelum memasuki kompetisi resmi, Persib lebih dulu akan mengikuti Piala Presiden 2026. Turnamen yang berlangsung pada 25-31 Juli tersebut menjadi ajang bagi tim pelatih untuk menguji hasil latihan selama masa persiapan sekaligus membangun kekompakan antarpemain.
Bagi Guaycochea, Piala Presiden bukan sekadar turnamen pra musim. Ajang itu menjadi kesempatan untuk mengembalikan ritme pertandingan setelah libur kompetisi sekaligus mengukur kesiapan tim menghadapi musim panjang.
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