Persib Bandung Lepas Dimas Drajad usai Kontrak Berakhir, Ini Alasan Tak Diperpanjang

JawaPos.com - Persib Bandung resmi mengakhiri kerja sama dengan penyerang Muhammad Dimas Drajad setelah kontraknya berakhir pada pengujung musim 2025/2026. Dengan keputusan tersebut, pemain asal Gresik itu dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Keputusan ini diambil setelah manajemen bersama tim pelatih Persib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa Dimas Drajad tidak masuk dalam rencana teknis yang disusun untuk musim baru.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan, berakhirnya kerja sama ini merupakan bagian dari proses penyusunan komposisi tim agar lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang.

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"Kontrak Dimas Drajad telah berakhir bersamaan dengan selesainya musim 2025/2026. Setelah melalui proses evaluasi bersama tim pelatih, Dimas tidak masuk dalam proyeksi teknis untuk musim mendatang. Atas dasar rekomendasi tersebut, Persib Bandung memutuskan untuk tidak memperpanjang kerja sama," ujar Adhitia.

Meski berpisah, Persib Bandung tetap memberikan apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan Dimas selama dua musim terakhir. Adhitia menyampaikan terima kasih atas profesionalisme serta kontribusi sang pemain, termasuk saat membantu tim meraih gelar juara musim 2024/2025.

Dia mendoakan agar Dimas mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan karir berikutnya. Muhammad Dimas Drajad bergabung dengan Persib Bandung pada awal musim 2024/2025.

Kehadirannya saat itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad yang harus tampil di dua ajang sekaligus, yakni Liga 1 dan AFC Champions League Two. Pada musim pertamanya, Dimas tampil dalam 14 pertandingan Liga 1 dan mencetak dua gol. Selain itu, dia juga mendapat kesempatan bermain sebanyak tiga kali di ajang AFC Champions League Two.

Memasuki musim 2025/2026, kesempatan bermain Dimas di Persib Bandung mulai berkurang. Demi menjaga ritme pertandingan dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, dia dipinjamkan ke Malut United hingga akhir musim.