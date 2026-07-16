Francisco Rivera Jagokan Lionel Messi Juara Piala Dunia 2026! Pemain Favorit Playmaker Persebaya Surabaya

Playmaker Persebaya Surabaya Francisco Rivera menjagokan Lionel Messi membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah tampil gemilang di semifinal melawan Inggris. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Lionel Messi mendapat dukungan dari playmaker Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, untuk membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah tampil luar biasa saat menyingkirkan Inggris di semifinal.
Rivera mengaku menjagokan La Albiceleste karena menganggap Messi sebagai pemain favoritnya, sementara dua assist sang kapten kembali membuktikan kualitasnya sebagai pembeda di panggung terbesar sepak bola dunia.
Performa Lionel Messi saat Argentina menang 2-1 atas Inggris memang kembali mengundang decak kagum.
Sang kapten tidak mencetak gol, tetapi dua assist yang ia sumbangkan mengantar La Albiceleste melangkah ke partai final Piala Dunia 2026.
Bagi Francisco Rivera, penampilan seperti itulah yang membuat Messi layak menjadi pemain favoritnya. Gelandang serang asal Meksiko tersebut berharap sang megabintang mampu menutup turnamen dengan trofi juara.
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Francisco Rivera mengaku memiliki alasan pribadi saat diminta memprediksi siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026.
Meski mengakui seluruh tim yang tersisa memiliki peluang yang sama besar, ia tetap menjatuhkan pilihannya kepada Argentina.
"Secara personal, saya ingin Argentina yang menang karena Lionel Messi adalah pemain favorit saya. Namun, tentu saja tim-tim lain juga memiliki peluang yang sama besarnya di Piala Dunia ini," ujar Francisco Rivera saat Media Day, Rabu (7/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya rasa hormat Rivera terhadap sosok Lionel Messi.
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