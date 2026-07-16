Buah Tangan Francisco Rivera dari Piala Dunia 2026! Bawa Daya Juang Timnas Meksiko ke Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Atmosfer Piala Dunia 2026 meninggalkan kesan mendalam bagi gelandang serang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera.

Pemain asal Meksiko itu membawa pelajaran tentang mentalitas pantang menyerah yang diperlihatkan negaranya selama menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk diterapkan bersama Green Force dalam mengarungi musim Super League 2026/2027.

Bagi Rivera, pengalaman menyaksikan langsung perjuangan Meksiko di turnamen terbesar dunia bukan sekadar menjadi kenangan.

Ia ingin semangat yang diperlihatkan para pemain dan suporter Meksiko menjadi energi tambahan untuk membantu Persebaya Surabaya tampil lebih kompetitif sepanjang musim.

Rivera Optimistis dengan Kekuatan Baru Persebaya Surabaya Francisco Rivera menyambut antusias langkah Persebaya Surabaya membangun skuad jelang musim 2026/2027.

Menurutnya, aktivitas transfer yang dilakukan manajemen menunjukkan ambisi besar klub untuk terus bersaing di papan atas.

Rivera menilai pemain-pemain baru yang didatangkan memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kedalaman skuad.

Kehadiran mereka juga diyakini menciptakan persaingan sehat sehingga setiap pemain terdorong memberikan performa terbaik.