Tugas Berat Kapten Persebaya Surabaya! Francisco Rivera Buka Suara Tatap Super League 2026/2027

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memikul target menjadi juara pada Super League 2026/2027, dan kapten tim Francisco Rivera menegaskan seluruh pemain siap memikul tanggung jawab besar tersebut.

Gelandang asal Meksiko itu optimistis kekuatan Green Force meningkat setelah kedatangan 11 pemain baru yang dinilai mampu membawa tim bersaing di papan atas musim ini.

Harapan tinggi langsung menyelimuti Persebaya Surabaya sejak aktivitas transfer musim ini berlangsung.

Manajemen bergerak agresif membangun skuad yang lebih kompetitif untuk mengejar prestasi tertinggi setelah melakukan perombakan besar di berbagai lini.

Rivera menjadi salah satu sosok yang paling memahami besarnya ekspektasi tersebut.

Sebagai kapten, pemain yang masuk Best XI Super League musim lalu itu bukan hanya dituntut tampil konsisten, tetapi juga mampu menjaga semangat seluruh pemain sepanjang kompetisi.

Mengapa Francisco Rivera Optimistis dengan Kekuatan Baru Persebaya Surabaya? Francisco Rivera menilai langkah manajemen mendatangkan banyak pemain baru menunjukkan keseriusan Persebaya Surabaya dalam membangun tim yang lebih kuat.

Menurutnya, perekrutan tersebut bukan sekadar menambah jumlah pemain, tetapi meningkatkan kualitas persaingan di dalam skuad.