Francisco Rivera Siap Bantu Adaptasi Pemain Baru, Penggawa Muda Persebaya Surabaya Punya Potensi Besar

Francisco Rivera optimistis para pemain muda Persebaya memiliki potensi besar dan siap membantu Green Force bersaing pada musim 2026-2027. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Skuad Persebaya Surabaya untuk musim kompetisi 2026-2027 tampil dengan wajah baru. Sebab, Green Force baru saja mendatangkan 13 pemain anyar.
Sebagai salah satu pemain senior, Francisco Rivera menyambut positif kedatangan para pemain baru tersebut. Menurutnya, mereka memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kekuatan tim. Apalagi, beberapa di antaranya sudah memiliki pengalaman meraih gelar juara.
"Ada pemain yang sudah meraih gelar juara di Indonesia maupun kompetisi lain. Saya berharap pengalaman itu bisa dibawa ke dalam tim untuk membantu Persebaya menjadi lebih kuat," kata Rivera, dikutip dari laman Persebaya.id.
Yuran Fernandes dan Reza Arya pernah membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023.
Sementara itu, Yann Mabella pernah turut mengantarkan AS Nancy Lorraine menjadi juara Ligue 2 Prancis musim 2015-2016.
Meski demikian, Rivera menyadari para pemain baru tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
"Sekarang tugas kami adalah membantu mereka beradaptasi dengan sistem permainan, filosofi pelatih, dan kultur Persebaya. Tujuannya agar mereka bisa segera menunjukkan kemampuan terbaik," ujar pemain berusia 31 tahun tersebut.
Rivera juga siap membimbing para pemain muda yang baru bergabung, seperti Ricky Pratama, Dicky Kurniawan, dan Ramadhan Sananta.
Menurutnya, para pemain muda tersebut memiliki kemampuan dan potensi yang besar.
"Sekarang kami juga memiliki banyak pemain muda yang punya teknik dan potensi besar. Kombinasi ini sangat penting untuk membangun tim yang kompetitif sepanjang musim," jelasnya.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa