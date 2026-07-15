Francisco Rivera Siap Bantu Adaptasi Pemain Baru, Penggawa Muda Persebaya Surabaya Punya Potensi Besar

JawaPos.com - Skuad Persebaya Surabaya untuk musim kompetisi 2026-2027 tampil dengan wajah baru. Sebab, Green Force baru saja mendatangkan 13 pemain anyar.

Sebagai salah satu pemain senior, Francisco Rivera menyambut positif kedatangan para pemain baru tersebut. Menurutnya, mereka memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kekuatan tim. Apalagi, beberapa di antaranya sudah memiliki pengalaman meraih gelar juara.

"Ada pemain yang sudah meraih gelar juara di Indonesia maupun kompetisi lain. Saya berharap pengalaman itu bisa dibawa ke dalam tim untuk membantu Persebaya menjadi lebih kuat," kata Rivera, dikutip dari laman Persebaya.id.

Yuran Fernandes dan Reza Arya pernah membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023.

Sementara itu, Yann Mabella pernah turut mengantarkan AS Nancy Lorraine menjadi juara Ligue 2 Prancis musim 2015-2016.

Meski demikian, Rivera menyadari para pemain baru tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

"Sekarang tugas kami adalah membantu mereka beradaptasi dengan sistem permainan, filosofi pelatih, dan kultur Persebaya. Tujuannya agar mereka bisa segera menunjukkan kemampuan terbaik," ujar pemain berusia 31 tahun tersebut.

Rivera juga siap membimbing para pemain muda yang baru bergabung, seperti Ricky Pratama, Dicky Kurniawan, dan Ramadhan Sananta.

Menurutnya, para pemain muda tersebut memiliki kemampuan dan potensi yang besar.