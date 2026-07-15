Bursa Transfer Super League: Madura United Rekrut Dede Sapari dari PSIM Jogjakarta untuk Perkuat Lini Belakang

Madura United rekrut Dede Sapari untuk perkuat lini belakang di Super League 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United kembali menunjukkan keseriusan dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27. Klub berjuluk Laskar Sape Kerrab itu resmi mengumumkan kedatangan bek sayap muda Dede Sapari dari PSIM sebagai bagian dari proyek memperkuat skuad musim baru.
Pemain berusia 22 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan warna baru di sektor pertahanan Madura United sekaligus membantu serangan dari sisi lapangan. Kehadiran Dede Sapari dinilai sesuai dengan kebutuhan tim yang tengah mengembangkan pendekatan permainan yang lebih modern di super league.
Direktur Madura United Annisa Zhafarina mengatakan, perekrutan Dede Sapari bukan sekadar untuk menambah jumlah pemain di lini belakang di super league. Tim membutuhkan bek sayap yang mampu berkontribusi di kedua fase permainan, baik saat bertahan maupun menyerang.
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Dia menjelaskan, tuntutan terhadap pemain di posisi bek sayap kini sudah jauh berbeda dibanding beberapa musim lalu. Dalam sistem permainan yang diterapkan pelatih, bek sayap dituntut menjadi bagian penting dalam membangun serangan sejak dari lini belakang.
"Modernisasi taktik di Madura United menuntut standar yang sangat tinggi dari seorang bek sayap. Kami tidak lagi mencari bek yang hanya diam bertahan, melainkan pemain yang bisa menjadi dinamo permainan dari lini belakang hingga lini serang. Profil itulah yang kami temukan dalam diri Dede Sapari," ujar Annisa.
Selain kemampuan teknis, Madura United juga menilai Dede memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Pengalamannya memperkuat sejumlah klub, termasuk PSIM Yogyakarta dan Persik Kediri, menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
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Annisa menilai, Dede memiliki etos kerja tinggi, agresivitas, serta kemampuan melakukan transisi permainan dengan cepat. Hal tersebut dianggap menjadi salah satu faktor yang membuatnya layak bergabung dengan Madura United.
"Dede memiliki agresivitas, work rate yang luar biasa, dan kecerdasan transisi yang kami butuhkan untuk menjaga keseimbangan tim. Di kompetisi seketat Super League, kami butuh pemain yang siap bertarung dan langsung memberikan dampak instan di lapangan sejak hari pertama," jelas Annisa.
Dengan karakter bermain yang aktif membantu serangan sekaligus disiplin saat bertahan, Dede diproyeksikan menjadi salah satu andalan di sektor sayap Madura United. Tim pelatih pun berharap proses adaptasinya berjalan cepat sehingga bisa segera memberikan kontribusi sejak awal musim.
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