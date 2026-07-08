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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.19 WIB

Punya Daya Ledak! Ini Alasan Krusial Madura United Kepincut Pinjam Gali Freitas dari Persebaya Surabaya

Paulo Gali Freitas resmi dipinjam Madura United selama satu musim dan diproyeksikan menjadi motor baru lini serang pada Super League 2026/2027. (Instagram @galifreitas21) - Image

Paulo Gali Freitas resmi dipinjam Madura United selama satu musim dan diproyeksikan menjadi motor baru lini serang pada Super League 2026/2027. (Instagram @galifreitas21)

JawaPos.com - Madura United FC resmi meminjam Paulo Gali Freitas dari Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027. Winger Timnas Timor Leste itu direkrut karena dinilai memiliki daya ledak, kreativitas, dan produktivitas, yang mampu meningkatkan kekuatan lini serang Laskar Sape Kerrab dalam persaingan musim baru.

Pergerakan Madura United di bursa transfer jelang super league kembali menarik perhatian. Setelah melakukan sejumlah pembenahan skuad, klub asal Pulau Madura itu kini resmi mengamankan jasa Paulo Gali Freitas dengan status pinjaman selama satu musim penuh dari Persebaya Surabaya.

Pemain berusia 22 tahun tersebut diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas lini depan untuk kompetisi super league. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta naluri menciptakan peluang menjadi modal penting yang membuat Madura United bergerak cepat mengamankan tanda tangan Gali Freitas dari Persebaya.

Mengapa Madura United Memilih Paulo Gali Freitas?

Direktur Madura United Annisa Zhafarina mengungkapkan, keputusan merekrut Gali telah melalui pertimbangan matang. Manajemen melihat pemain Timnas Timor Leste itu memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Menurut Annisa, Gali sudah membuktikan kualitasnya selama tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi nilai lebih dibandingkan pemain asing yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

"Kami sangat senang bisa mengamankan jasa Paulo Gali Freitas dengan status pinjaman selama satu musim penuh. Alasan utama kami sangat tertarik mendatangkan pemain Timnas Timor Leste ini adalah kualitas, daya ledak, dan visi bermainnya yang sudah teruji di kompetisi Indonesia," ungkap Nisa.

Keunggulan Gali dinilai bukan hanya terletak pada kecepatan saat menyerang. Kemampuan membaca ruang, membuka pertahanan lawan, hingga menciptakan peluang untuk rekan setim membuatnya menjadi salah satu winger yang cukup komplet di level ASEAN.

Statistik Gali Jadi Bukti Produktivitas

Salah satu faktor terbesar yang membuat Madura United kepincut adalah kontribusi Gali sepanjang musim lalu. Meski masih berusia 22 tahun, pemain kelahiran Timor Leste itu mampu mencatatkan kontribusi gol yang cukup impresif.

Manajemen Madura United mencatat Gali menghasilkan enam gol dan tujuh assist selama musim sebelumnya. Statistik tersebut menjadi indikator jika pemain sayap itu tidak hanya piawai mencetak gol, tetapi juga berperan besar dalam membangun serangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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