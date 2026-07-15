Madura United Gelar Latihan Perdana Akhir Juli, Pemain Diminta Jaga Kondisi Jelang Super League 2026/2027

JawaPos.com - Madura United mulai menyusun persiapan menghadapi musim 2026/27. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu dijadwalkan menggelar latihan perdana pada akhir Juli.

Sebelum seluruh pemain berkumpul, manajemen meminta para pemain yang telah dikontrak menjaga kondisi fisik selama masa libur. Mereka diminta disiplin menjalani program latihan mandiri agar datang dalam kondisi bugar.

Manajer Madura United Umar A. Wachdin mengatakan, kesiapan fisik menjadi modal penting agar tim pelatih bisa langsung fokus pada program taktik dan strategi.

"Kami berharap pemain yang sudah dikontrak lebih intens menjalani latihan mandiri agar tidak membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan kondisi fisik ke performa terbaiknya," ujarnya dikutip dari iLeague.

Dengan kondisi fisik yang siap, tim pelatih dapat memaksimalkan latihan untuk membangun pola permainan sekaligus memperkuat chemistry antarpemain.

Sejauh ini, Madura United telah mempertahankan sejumlah pemain, di antaranya Kerim Palic, Pedro Monteiro, Iran Junior, Lulinha, Gali Freitas, Rifqi Ray, Danilo Santacruz, Bima Koto, Mendonca, Taufiq Hidayat, Ahmad Rusadi, Angga Saputra, Aji Kusuma, Gio Numberi, M. Riski Afrisal, M. Taufany, Ilhamsyah, Paulo Sitanggang, Rendy Razzaqu, Aditya Harlan, M. Dicky Indrayana, serta Joedy dan Jasey Werhmann.

Namun, komposisi skuad belum final. Manajemen masih membuka peluang menambah pemain sesuai kebutuhan tim.

"Kami secara bertahap menyempurnakan komposisi skuad kami," tutup Umar.