Madura United Siapkan Skuad Terbaik untuk Musim 2026/27, Latihan Perdana Dimulai Akhir Juli 2026

JawaPos.com - Madura United FC mulai menyusun langkah serius menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu telah menjadwalkan latihan perdana pada medio akhir Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menyambut bergulirnya musim baru.

Kepastian tersebut disampaikan Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, melalui Media Officer klub, Ferdiansyah Alifurrahman.

Menurutnya, manajemen kini tengah mempersiapkan seluruh kebutuhan tim, termasuk melengkapi komposisi skuad melalui proses perekrutan pemain yang dilakukan secara bertahap.

"Untuk program tim, insyaallah latihan perdana akan kami mulai pada medio akhir Juli. Ini sebagai langkah awal persiapan menghadapi musim 2026/27," ujar Ferdiansyah, Senin (6/7/2026).

Pemilihan waktu latihan yang lebih awal bukan tanpa alasan. Madura United ingin memiliki waktu yang cukup untuk membangun kekompakan antarpemain, meningkatkan kondisi fisik, sekaligus mematangkan aspek taktik sebelum kompetisi resmi dimulai.

Selain itu, tim pelatih juga berencana memanfaatkan masa pramusim dengan menggelar sejumlah pertandingan uji coba.

Agenda tersebut diharapkan dapat membantu para pemain beradaptasi dengan strategi permainan sekaligus mengukur kesiapan tim menghadapi persaingan yang diprediksi semakin ketat.