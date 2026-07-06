Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 06.29 WIB

Madura United Siapkan Skuad Terbaik untuk Musim 2026/27, Latihan Perdana Dimulai Akhir Juli 2026

Skuad Madura United. (Istimewa) - Image

Skuad Madura United. (Istimewa)

JawaPos.com - Madura United FC mulai menyusun langkah serius menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu telah menjadwalkan latihan perdana pada medio akhir Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menyambut bergulirnya musim baru.

Kepastian tersebut disampaikan Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, melalui Media Officer klub, Ferdiansyah Alifurrahman.

Menurutnya, manajemen kini tengah mempersiapkan seluruh kebutuhan tim, termasuk melengkapi komposisi skuad melalui proses perekrutan pemain yang dilakukan secara bertahap.

"Untuk program tim, insyaallah latihan perdana akan kami mulai pada medio akhir Juli. Ini sebagai langkah awal persiapan menghadapi musim 2026/27," ujar Ferdiansyah, Senin (6/7/2026).

Pemilihan waktu latihan yang lebih awal bukan tanpa alasan. Madura United ingin memiliki waktu yang cukup untuk membangun kekompakan antarpemain, meningkatkan kondisi fisik, sekaligus mematangkan aspek taktik sebelum kompetisi resmi dimulai.

Selain itu, tim pelatih juga berencana memanfaatkan masa pramusim dengan menggelar sejumlah pertandingan uji coba.

Agenda tersebut diharapkan dapat membantu para pemain beradaptasi dengan strategi permainan sekaligus mengukur kesiapan tim menghadapi persaingan yang diprediksi semakin ketat.

"Target kami, saat liga dimulai tim sudah dalam kondisi siap, baik dari sisi fisik, taktik, maupun mental bertanding," tambah Ferdiansyah.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Danilo Santacruz Jadi Senjata Baru! Rival Persebaya Surabaya Mulai Bergerak, Madura United Kirim Sinyal Bahaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Danilo Santacruz Jadi Senjata Baru! Rival Persebaya Surabaya Mulai Bergerak, Madura United Kirim Sinyal Bahaya

Jumat, 3 Juli 2026 | 14.53 WIB

Angga Saputo Balik Kucing Ke Madura United dan Jalani Persaingan Ketat di Posisi Kiper - Image
Sepak Bola Indonesia

Angga Saputo Balik Kucing Ke Madura United dan Jalani Persaingan Ketat di Posisi Kiper

Selasa, 23 Juni 2026 | 18.33 WIB

Resmi Kembali ke Madura United, Angga Saputro Siap Bersaing Perebutkan Posisi Kiper Utama - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Kembali ke Madura United, Angga Saputro Siap Bersaing Perebutkan Posisi Kiper Utama

Selasa, 23 Juni 2026 | 17.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore