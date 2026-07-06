Madura United Siapkan Skuad Terbaik untuk Musim 2026/27, Latihan Perdana Dimulai Akhir Juli 2026

Skuad Madura United. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United FC mulai menyusun langkah serius menghadapi kompetisi musim 2026/27.
Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu telah menjadwalkan latihan perdana pada medio akhir Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menyambut bergulirnya musim baru.
Kepastian tersebut disampaikan Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, melalui Media Officer klub, Ferdiansyah Alifurrahman.
Menurutnya, manajemen kini tengah mempersiapkan seluruh kebutuhan tim, termasuk melengkapi komposisi skuad melalui proses perekrutan pemain yang dilakukan secara bertahap.
Baca Juga:Persik Kediri Percayakan Posisi Direktur Olahraga kepada Razzi Taruna, Fokus Bangun Klub Modern
"Untuk program tim, insyaallah latihan perdana akan kami mulai pada medio akhir Juli. Ini sebagai langkah awal persiapan menghadapi musim 2026/27," ujar Ferdiansyah, Senin (6/7/2026).
Pemilihan waktu latihan yang lebih awal bukan tanpa alasan. Madura United ingin memiliki waktu yang cukup untuk membangun kekompakan antarpemain, meningkatkan kondisi fisik, sekaligus mematangkan aspek taktik sebelum kompetisi resmi dimulai.
Selain itu, tim pelatih juga berencana memanfaatkan masa pramusim dengan menggelar sejumlah pertandingan uji coba.
Baca Juga:Bruno Moreira Pulang ke Gelora Bung Tomo? Port FC Siap Hadapi Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026
Agenda tersebut diharapkan dapat membantu para pemain beradaptasi dengan strategi permainan sekaligus mengukur kesiapan tim menghadapi persaingan yang diprediksi semakin ketat.
"Target kami, saat liga dimulai tim sudah dalam kondisi siap, baik dari sisi fisik, taktik, maupun mental bertanding," tambah Ferdiansyah.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman