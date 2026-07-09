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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 10 Juli 2026 | 03.03 WIB

Kolaborasi PSS Sleman dan Medco Berlanjut, Trial Camp 2026 Fokus Bentuk Karakter Pemain Muda di Aceh Timur

PSS Sleman. (Istimewa) - Image

PSS Sleman. (Istimewa)

JawaPos.com - PSS Sleman kembali menunjukkan komitmennya dalam pembinaan sepak bola usia muda dengan menggelar Trial Camp PSS Sleman–Medco 2026.

Program hasil kolaborasi bersama PT Medco Energi Internasional Tbk ini menjadi lanjutan dari kegiatan PSS Go to Medco yang sebelumnya berlangsung pada 26–29 Juni 2026 di Aceh Timur.

Trial Camp berlangsung selama dua pekan, mulai 8 hingga 22 Juli 2026 di Kabupaten Sleman.

Program ini diikuti para pemain muda yang telah lolos proses seleksi dan dirancang sebagai wadah pembinaan menyeluruh untuk mempersiapkan talenta potensial menuju level sepak bola yang lebih tinggi.

Selama mengikuti kegiatan, para peserta tidak hanya menjalani latihan teknik bermain sepak bola.

Mereka juga mendapatkan pembinaan fisik, penguatan mental, edukasi, hingga pengenalan budaya sepak bola profesional yang menjadi bagian penting dalam proses pembentukan pemain masa depan.

Staf Pelatih PSS Development Center, Muhammad Nur Huda, mengatakan seluruh materi telah disusun secara sistematis agar peserta memperoleh pengalaman belajar yang lengkap.

Menurutnya, Trial Camp bukan sekadar meningkatkan kemampuan di atas lapangan, tetapi juga membangun karakter yang dibutuhkan seorang pesepak bola profesional.

"Trial Camp tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan bermain sepak bola, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, wawasan, dan pola pikir yang dibutuhkan untuk menjadi pesepak bola profesional," ujar Nur Huda.

Editor: Banu Adikara
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