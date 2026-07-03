PSS Sleman Perkuat Investasi Jangka Panjang Lewat Pembinaan Pemain Muda, Siapkan Generasi Baru Super Elja

PSS Sleman tantang Garudayaksa FC di final Championship 2025/2026. (instagram.com/@pssleman)
JawaPos.com - PSS Sleman menegaskan komitmennya dalam membangun masa depan klub melalui pembinaan pemain muda.
Manajemen Super Elja terus memperkuat program pengembangan talenta di bawah naungan PSS Development Center sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing tim sekaligus menciptakan regenerasi yang berkelanjutan.
Program tersebut menjadi salah satu fokus utama klub dalam mempersiapkan pemain-pemain muda agar memiliki kualitas yang mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.
Tak hanya mengasah kemampuan teknis, pembinaan juga diarahkan untuk membentuk karakter serta kesiapan mental para pemain sebelum menembus tim utama.
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Direktur PT Putra Sleman Sembada, Yoni Arseto, mengatakan bahwa pemain-pemain yang saat ini berada di PSS Development Center dan masih terikat kontrak merupakan aset penting bagi masa depan klub.
Karena itu, mereka akan terus mendapatkan pendampingan secara menyeluruh selama menjalani proses pengembangan.
Menurut Yoni, manajemen tidak ingin hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek. Sebaliknya, klub ingin membangun fondasi yang kuat agar PSS Sleman mampu terus melahirkan pemain berkualitas dari akademinya sendiri.
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"Kami terus berkomitmen membangun fondasi jangka panjang melalui pengembangan pemain muda. Para pemain dari PSS Development Center yang saat ini masih terikat kontrak merupakan bagian dari rencana jangka panjang klub dan akan terus mendapatkan pendampingan dalam proses pembinaan serta pengembangan kemampuan mereka," ujar Yoni di Omah PSS, Rabu (1/7/2026).
Ia menambahkan bahwa pembinaan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mencetak pemain yang siap bersaing di kompetisi nasional.
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