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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 3 Juli 2026 | 15.37 WIB

Masuk Skuad PSS Sleman Musim 2026/2027, Dominikus Dion Jadi Simbol Keberhasilan Pembinaan Klub

Wonderkid PSS Sleman Dominikus Dion Dipanggil Gerald Vanenburg. - Image

Wonderkid PSS Sleman Dominikus Dion Dipanggil Gerald Vanenburg.

JawaPos.com - PSS Sleman kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tim dengan mempertahankan Dominikus Dion untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Keberlanjutan Dion bersama skuad Super Elja bukan sekadar keputusan teknis, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan pemain muda yang selama ini dijalankan klub.

Perjalanan Dion menuju tim utama tidak terjadi dalam waktu singkat. Gelandang muda tersebut merupakan salah satu pemain yang tumbuh melalui PSS Development Center sebelum akhirnya mampu menembus skuad senior. 

Proses itu menjadi gambaran bahwa pembinaan yang dilakukan secara berjenjang mampu menghasilkan pemain yang siap bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Direktur PT Putra Sleman Sembada, Yoni Arseto, menyebut keberadaan Dion di tim utama menjadi representasi dari komitmen klub dalam mengembangkan talenta muda. 

Menurutnya, PSS ingin terus membuka jalan bagi pemain binaan agar memiliki kesempatan berkembang bersama tim senior.

"Dominikus Dion menjadi bukti komitmen kami dalam membina talenta muda. Lahir dari PSS Development Center, Dion terus berkembang hingga menjadi bagian dari skuad utama," ujar Yoni Arseto di Omah PSS, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, manajemen mengingatkan Dion agar tidak cepat merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih. 

Persaingan di kompetisi musim depan dipastikan semakin ketat sehingga peningkatan kualitas individu menjadi hal yang harus terus dilakukan.

Editor: Banu Adikara
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