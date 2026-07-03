Resmi Berpisah, Ichsan Pratama Tinggalkan PSS Sleman Usai Antar Super Elja Promosi ke Super League

JawaPos.com - PSS Sleman resmi mengakhiri kerja sama dengan gelandang Ichsan Pratama setelah bersama-sama menjalani musim penuh perjuangan di Pegadaian Championship 2025/2026.

Perpisahan ini menjadi penutup dari perjalanan yang berkesan karena Ichsan turut berkontribusi membawa Super Elja kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting bagi PSS Sleman sekaligus menambah catatan positif dalam perjalanan karier Ichsan Pratama.

Momen membawa tim asal Bumi Sembada kembali ke Super League 2026/2027 akan menjadi bagian dari sejarah yang dikenang oleh klub maupun sang pemain.

Selama musim 2025/2026, Ichsan menjadi salah satu sosok yang dipercaya mengisi lini tengah PSS. Pengalamannya membantu menjaga keseimbangan permainan dan menjadi penghubung antarlini membuat perannya cukup vital dalam perjalanan tim hingga berhasil meraih tiket promosi.

Direktur PT Putra Sleman Sembada, Yoni Arseto, menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan Ichsan selama mengenakan seragam Super Elja.

Menurutnya, kontribusi sang gelandang tidak hanya terlihat saat pertandingan berlangsung, tetapi juga melalui sikap profesional dan komitmennya sepanjang musim.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ichsan Pratama atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalismenya selama menjadi bagian dari PSS. Sebagai gelandang, Ichsan berperan penting dalam mengatur ritme permainan, menjaga keseimbangan tim, serta menjadi penghubung antarlini sepanjang musim 2025/2026," ujar Yoni Arseto di Omah PSS, Kamis pagi.