Media Polandia Klaim Persija Jakarta Tawarkan Nilai Kontrak Fantastis untuk Radovan Pankov

Radovan Pankov dirumorkan masuk target bidikan Persija Jakarta. (Radovan Pankov)
JawaPos.com - Media Polandia, Legianet, membahas terkait saga transfer bek Serbia, Radovan Pankov. Bek berusia 30 tahun itu disebut telah menerima tawaran fantastis dari klub Indonesia, Persija Jakarta.
Pankov sekarang berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis bersama klub Polandia, Legia Warsawa pada 1 Juli 2026. Statusnya yang bebas ini membuat namanya menjadi komoditi cukup panas di bursa transfer.
Persija Jakarta menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkan bek kelahiran Novi Sad, Serbia, pada 5 Agustus 1995 itu. Klub Polandia, Pogon Szcecin, juga dilaporkan tertarik memakai jasa Pankov.
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Bahkan, klub kasta tertinggi Liga Polandia itu telah memberikan tawaran serius kepada Pankov. Namun, sang pemain menolak karena menerima tawaran fantastis dari Persija Jakarta.
“Radovan Pankov pekan lalu menerima tawaran serius dari Pogon Szczecin, tetapi memilih untuk menolaknya. Meski klub tersebut menawarkan kontrak yang cukup menarik, mereka tidak mampu bersaing dengan tawaran bernilai fantastis yang diajukan Persija Jakarta,” tulis Legianet dalam laporannya, dikutip Kamis (9/7/2026).
Selain itu, Legia Warsawa dilaporkan ingin memperpanjang kontrak Pankov karena merupakan salah satu pilar penting. Pada musim lalu, ia mencatatkan satu gol dan satu assist dari 26 penampilan di semua kompetisi termasuk Liga Konferensi Eropa.
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Kemudian, Pankov juga sempat dikaitkan dengan salah satu klub anyar Korea Selatan. Namun semua itu ia mentahkan, karena disebut lebih memilih tawaran yang diberikan Persija Jakarta.
Jika transfer Pankov benar terjadi, maka ia akan menjadi rekrutan asing anyar Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu sudah cukup banyak dikaitkan dengan legiun-legiun asing, namun tak kunjung diperkenalkan.
Sejauh ini, Persija Jakarta telah mendatangkan tiga pemain di bursa transfer Super League 2026/2027. Yakni Victor Dethan, Aqil Savik, dan Pratama Arhan. Andai Pankov merapat, maka ia bisa menjadi rekrutan asing pertama Macan Kemayoran.
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