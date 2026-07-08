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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.03 WIB

Yoyok Sukawi Buka Suara Soal Kepindahan Pratama Arhan ke Persija, Mantan CEO PSIS Klaim Ada Komitmen Tertulis yang Dilanggar

Yoyok Sukawi. (Istimewa) - Image

Yoyok Sukawi. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepindahan Pratama Arhan ke Persija Jakarta memunculkan respons dari mantan CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi.

Mantan orang nomor satu di klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu mengaku kecewa karena menilai kepindahan sang pemain tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat bersama PSIS.

Yoyok mengungkapkan bahwa sebelum Arhan berkarier di luar negeri, kedua belah pihak telah memiliki perjanjian tertulis.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa bek kiri Timnas Indonesia itu akan kembali memperkuat PSIS setelah menyelesaikan perjalanan kariernya di kompetisi luar negeri.

Menurut Yoyok, kesepakatan itu menjadi dasar kepercayaan yang diberikan klub kepada Arhan saat memutuskan melepasnya untuk mengembangkan kemampuan di level internasional.

PSIS saat itu mendukung penuh langkah pemain asal Blora tersebut agar mendapatkan pengalaman yang lebih luas.

"Sejak awal kami memberikan kesempatan kepada Arhan untuk berkembang di luar negeri. Dalam perjalanan itu ada komitmen yang telah disepakati bersama," ujar Yoyok.

Namun, setelah memutuskan bergabung dengan Persija Jakarta, Yoyok menilai komitmen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia mengaku menyayangkan keputusan yang diambil Arhan, terlebih hubungan antara pemain dan klub selama ini terjalin cukup baik.

Meski begitu, Yoyok menegaskan bahwa PSIS tidak ingin memperkeruh situasi. Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati setiap kesepakatan yang telah dibuat dalam dunia sepak bola profesional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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