Yoyok Sukawi Buka Suara Soal Kepindahan Pratama Arhan ke Persija, Mantan CEO PSIS Klaim Ada Komitmen Tertulis yang Dilanggar

Yoyok Sukawi. (Istimewa)
JawaPos.com - Kepindahan Pratama Arhan ke Persija Jakarta memunculkan respons dari mantan CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi.
Mantan orang nomor satu di klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu mengaku kecewa karena menilai kepindahan sang pemain tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat bersama PSIS.
Yoyok mengungkapkan bahwa sebelum Arhan berkarier di luar negeri, kedua belah pihak telah memiliki perjanjian tertulis.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa bek kiri Timnas Indonesia itu akan kembali memperkuat PSIS setelah menyelesaikan perjalanan kariernya di kompetisi luar negeri.
Menurut Yoyok, kesepakatan itu menjadi dasar kepercayaan yang diberikan klub kepada Arhan saat memutuskan melepasnya untuk mengembangkan kemampuan di level internasional.
PSIS saat itu mendukung penuh langkah pemain asal Blora tersebut agar mendapatkan pengalaman yang lebih luas.
"Sejak awal kami memberikan kesempatan kepada Arhan untuk berkembang di luar negeri. Dalam perjalanan itu ada komitmen yang telah disepakati bersama," ujar Yoyok.
Namun, setelah memutuskan bergabung dengan Persija Jakarta, Yoyok menilai komitmen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengaku menyayangkan keputusan yang diambil Arhan, terlebih hubungan antara pemain dan klub selama ini terjalin cukup baik.
Meski begitu, Yoyok menegaskan bahwa PSIS tidak ingin memperkeruh situasi. Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati setiap kesepakatan yang telah dibuat dalam dunia sepak bola profesional.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah