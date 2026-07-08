Tinggalkan Liga Indonesia, Eks Striker PSIS Semarang dan Persijap Jepara Sudi Abdallah Resmi Berkarier di Azerbaijan

Sudi Abdallah. (Istimewa)
JawaPos.com - Mantan penyerang PSIS Semarang dan Persijap Jepara, Sudi Abdallah, resmi melanjutkan kariernya di Eropa.
Striker asal Burundi itu dipastikan bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Azerbaijan, Araz Naxcivan, setelah menuntaskan kiprahnya di Liga Indonesia.
Kepindahan tersebut menjadi langkah baru bagi pemain berusia 26 tahun itu setelah dua musim berkompetisi di Indonesia.
Araz Naxcivan sendiri mengakhiri musim 2025/2026 dengan menempati peringkat keenam dari 12 peserta Liga Azerbaijan.
Sudi Abdallah bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Penyerang bertinggi badan 1,86 meter itu lebih dulu memperkuat PSIS Semarang pada musim 2024/2025.
Bersama Laskar Mahesa Jenar, ia tampil dalam 17 pertandingan dan menyumbangkan lima gol di kompetisi Liga 1.
Setelah meninggalkan PSIS, Sudi bergabung dengan Persijap Jepara yang menjalani musim perdananya di Liga 1 2025/2026.
Bersama klub asal Jawa Tengah tersebut, performanya cukup konsisten dengan mencatatkan 29 penampilan serta kembali mengoleksi lima gol sepanjang musim.
Meski tidak dikenal sebagai penyerang yang sangat produktif, kontribusi Sudi tetap terasa melalui kemampuan menahan bola, duel udara, serta membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini depan. Pengalaman bermain di berbagai negara juga menjadi salah satu nilai lebih yang dimilikinya.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah