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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 9 Juli 2026 | 05.32 WIB

Tinggalkan Liga Indonesia, Eks Striker PSIS Semarang dan Persijap Jepara Sudi Abdallah Resmi Berkarier di Azerbaijan

Sudi Abdallah. (Istimewa) - Image

Sudi Abdallah. (Istimewa)

JawaPos.com - Mantan penyerang PSIS Semarang dan Persijap Jepara, Sudi Abdallah, resmi melanjutkan kariernya di Eropa.

Striker asal Burundi itu dipastikan bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Azerbaijan, Araz Naxcivan, setelah menuntaskan kiprahnya di Liga Indonesia.

Kepindahan tersebut menjadi langkah baru bagi pemain berusia 26 tahun itu setelah dua musim berkompetisi di Indonesia.

Araz Naxcivan sendiri mengakhiri musim 2025/2026 dengan menempati peringkat keenam dari 12 peserta Liga Azerbaijan.

Sudi Abdallah bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Penyerang bertinggi badan 1,86 meter itu lebih dulu memperkuat PSIS Semarang pada musim 2024/2025.

Bersama Laskar Mahesa Jenar, ia tampil dalam 17 pertandingan dan menyumbangkan lima gol di kompetisi Liga 1.

Setelah meninggalkan PSIS, Sudi bergabung dengan Persijap Jepara yang menjalani musim perdananya di Liga 1 2025/2026.

Bersama klub asal Jawa Tengah tersebut, performanya cukup konsisten dengan mencatatkan 29 penampilan serta kembali mengoleksi lima gol sepanjang musim.

Meski tidak dikenal sebagai penyerang yang sangat produktif, kontribusi Sudi tetap terasa melalui kemampuan menahan bola, duel udara, serta membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini depan. Pengalaman bermain di berbagai negara juga menjadi salah satu nilai lebih yang dimilikinya.

Editor: Banu Adikara
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