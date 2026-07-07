Resmi Persija Elite Pro Academy Mulai Melakukan Persiapan untuk Musim Baru, Fokus Latihan Fisik dan Seleksi Pemain

Pelatih Persija EPA. (Istimewa)
JawaPos.com - Persija Elite Pro Academy (EPA) langsung tancap gas dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi EPA Super League 2026/2027.
Tim kelompok usia Macan Muda resmi memulai agenda latihan perdana pada Senin (6/7), sekaligus menjalankan seleksi tahap kedua untuk menjaring pemain-pemain muda potensial.
Program awal musim kali ini dirancang cukup padat. Selain mengembalikan kondisi fisik para pemain yang telah bergabung, tim pelatih juga menilai kemampuan peserta seleksi yang sebelumnya mengikuti proses pencarian bakat di berbagai daerah.
Pelatih Persija EPA, Ferdiansyah, menjelaskan bahwa fokus utama pada pekan pertama adalah memulihkan kebugaran pemain setelah masa jeda kompetisi. Karena itu, pelatih fisik akan memegang peran penting dalam setiap sesi latihan.
Di saat yang sama, jajaran pelatih tetap memantau perkembangan para pemain seleksi. Menurut Ferdiansyah, proses penilaian tidak hanya melihat kemampuan fisik, tetapi juga aspek permainan serta karakter setiap pemain.
Ia menegaskan bahwa Persija mencari pemain yang mampu memahami taktik, cepat beradaptasi dengan permainan tim, serta memiliki sikap dan mentalitas yang baik.
Kombinasi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk berkembang di level Elite Pro Academy.
Para peserta seleksi pun tidak akan langsung mendapatkan tempat di dalam skuad. Mereka harus bersaing dengan pemain yang sudah lebih dulu berada di tim agar tercipta kompetisi internal yang sehat.
Ferdiansyah berharap kehadiran pemain-pemain baru justru mampu meningkatkan kualitas persaingan di dalam tim.
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