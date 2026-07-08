Antusiasme Membludak, Festival Sepakbola Arema FC Grassroot 2026 Diminati Tim dari Luar Jawa

Ilustrasi: Festival Sepakbola Arema FC Grassroot 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Antusiasme terhadap Festival Sepakbola Arema FC Grassroot 2026 begitu tinggi. Baru dibuka sekitar sepekan, turnamen sepak bola usia dini yang digelar Akademi Arema FC itu langsung dibanjiri pendaftar, bahkan menarik minat tim-tim dari luar Pulau Jawa.
Festival ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Arema FC ke-39 sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Seluruh pertandingan akan dipusatkan di ARG Soccerfield Lawang sepanjang Agustus 2026.
Head of Academy Arema FC, Riyan Meidi Wijaya, mengaku antusiasme peserta tahun ini melampaui perkiraan panitia. Bahkan pada kategori usia 14 tahun, jumlah pendaftar sudah melebihi kuota yang disediakan.
"Antusiasme tahun ini benar-benar di luar ekspektasi kami, terutama melihat tim-tim dari luar pulau yang jauh juga sangat bersemangat untuk ikut serta. Untuk KU-14 kuota awal hanya 16 tim, tetapi saat ini sudah ada 19 tim yang mendaftar dan masih ada yang ingin mendaftar juga," ujar Riyan.
Menurutnya, panitia tengah menyusun format terbaik agar seluruh peserta tetap dapat terakomodasi tanpa mengurangi kualitas kompetisi yang akan berlangsung.
Tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola usia dini, Festival Sepakbola Arema FC Grassroot 2026 juga dikemas sebagai ajang hiburan keluarga. Beragam kegiatan pendukung disiapkan untuk menyemarakkan suasana Agustusan.
Panitia akan menghadirkan tenda UMKM yang menjual berbagai produk lokal, penghargaan bagi suporter terbaik yang paling kreatif dan tertib, hingga doorprize menarik untuk para pengunjung.
Besarnya nama Akademi Arema FC juga terbukti menjadi daya tarik tersendiri. Peserta yang telah mendaftar tidak hanya berasal dari Malang Raya, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Probolinggo, Gresik, dan Sidoarjo.
Menariknya, turnamen ini juga diikuti tim dari Purwakarta, Jawa Barat. Sementara dari luar Pulau Jawa, panitia telah menerima pendaftaran peserta dari Kalimantan Barat dan Enrekang, Sulawesi Selatan.
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