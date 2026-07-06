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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 06.21 WIB

Alfeandra Dewangga Langsung Nyaman di Arema FC, Ungkap Suasana Tim dan Target Besar Musim 2026/27

Bek Arema FC, Alfeadra Dewangga. (Istimewa) - Image

Bek Arema FC, Alfeadra Dewangga. (Istimewa)

JawaPos.com - Kehadiran Alfeandra Dewangga menjadi salah satu transfer yang paling menyita perhatian menjelang bergulirnya musim 2026/27.

Bek serbabisa berusia 25 tahun itu resmi bergabung dengan Arema FC setelah didatangkan dari Persib Bandung melalui skema transfer.

Tak butuh waktu lama bagi Dewangga untuk merasakan atmosfer baru di klub berjuluk Singo Edan tersebut.

Pada Senin (6/7), ia menjalani sesi latihan perdana bersama rekan-rekan barunya dan langsung mendapat kesan positif.

Bukan intensitas latihan yang pertama kali menarik perhatiannya, melainkan hubungan antarpemain yang dinilainya sangat akrab.

Menurutnya, suasana kekeluargaan di dalam tim menjadi modal penting untuk membangun kerja sama sebelum kompetisi dimulai.

"Luar biasa saya lihat pemain-pemain di sini dekat banget dan saya kagetnya ada satu pemain asing yang lancar bahasa Indonesia dan itu sangat membantu pemain lokal juga untuk menyatu dengan pemain asing lainnya," ujar Dewangga.

Faktor tersebut membuat proses adaptasinya berjalan lebih cepat. Ia juga mengaku mendapat sambutan hangat dari jajaran pelatih maupun seluruh pemain sejak hari pertama bergabung.

"Latihan perdana happy, tim pelatih juga enak, pemain-pemain juga welcome," tambah mantan pemain PSIS Semarang tersebut.

Editor: Banu Adikara
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