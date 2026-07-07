Persib Bandung Hadapi Arema FC di Laga Pembuka Piala Presiden 2026, Ini Jadwal dan Format Turnamen

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan akan mengawali perjalanan mereka di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Arema FC pada laga pembuka Grup A.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 25 Juli 2026, dengan kick-off pukul 19.30 WIB.

Laga ini menjadi pertandingan pertama dalam turnamen pramusim bergengsi yang kembali menghadirkan persaingan menarik antara klub-klub terbaik Indonesia, ditambah kehadiran sejumlah tim dari luar negeri.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Persib Bandung untuk memulai turnamen dengan hasil positif.

Pada edisi kali ini, Piala Presiden 2026 diikuti delapan peserta yang dibagi ke dalam dua grup. Persib Bandung berada di Grup A bersama Arema FC, DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers asal Singapura. Seluruh pertandingan Grup A akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat.

Sementara itu, Grup B akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Grup tersebut dihuni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC dari Thailand yang datang dengan status juara bertahan.

Persaingan di fase grup dipastikan berlangsung ketat karena hanya dua tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak semifinal.

Setelah itu, semifinal hingga final akan menggunakan format pertandingan tunggal sehingga setiap laga akan memiliki arti penting bagi seluruh peserta.