Tak Ingin Terlambat, Arema FC Kumpulkan Seluruh Pemain Lebih Awal Demi Hadapi Super League 2026/27

Proses latihan Arema FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC memilih bergerak lebih cepat dalam menyambut musim kompetisi 2026/27. Setelah menikmati masa libur selama lebih dari satu bulan, seluruh pemain kembali berkumpul pada 2 Juli 2026 untuk memulai program latihan perdana sebagai bagian dari persiapan menghadapi Liga 1 yang dijadwalkan bergulir pada September mendatang.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan manajemen dan tim pelatih dalam membangun fondasi tim sejak awal.
Tidak hanya pemain yang bertahan dari musim sebelumnya, seluruh rekrutan anyar juga diwajibkan bergabung sejak hari pertama agar proses adaptasi dapat berlangsung lebih cepat.
Baca Juga:Hasil Paraguay vs Prancis 0-1 di Piala Dunia 2026: Penalti Mbappe Loloskan Les Bleus ke Perempat Final
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi pemain mana pun. Semua anggota skuad diwajibkan mengikuti agenda latihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan klub.
Menurutnya, kehadiran seluruh pemain sejak awal menjadi bagian penting dari rencana besar Arema FC untuk menghadapi kompetisi yang diperkirakan berlangsung semakin ketat.
Dengan komposisi tim yang sudah lengkap, pelatih memiliki waktu lebih panjang untuk menyusun program latihan secara maksimal.
Baca Juga:Hasil Kanada vs Maroko 0-3 di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Tim Pertama Lolos ke Perempat Final
Pada tahap awal, fokus latihan masih diarahkan untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain setelah masa libur. Tim pelatih ingin memastikan seluruh anggota skuad memiliki tingkat kebugaran yang relatif sama sebelum memasuki materi latihan yang lebih kompleks.
Setelah kondisi fisik dinilai memadai, program latihan akan berlanjut ke pembenahan aspek teknis dan taktikal.
Di fase tersebut, kerja sama antarpemain juga menjadi perhatian utama agar chemistry di dalam tim dapat terbentuk sebelum kompetisi resmi dimulai.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia