Tak Ingin Terlambat, Arema FC Kumpulkan Seluruh Pemain Lebih Awal Demi Hadapi Super League 2026/27

JawaPos.com - Arema FC memilih bergerak lebih cepat dalam menyambut musim kompetisi 2026/27. Setelah menikmati masa libur selama lebih dari satu bulan, seluruh pemain kembali berkumpul pada 2 Juli 2026 untuk memulai program latihan perdana sebagai bagian dari persiapan menghadapi Liga 1 yang dijadwalkan bergulir pada September mendatang.

Langkah ini menjadi bukti keseriusan manajemen dan tim pelatih dalam membangun fondasi tim sejak awal.

Tidak hanya pemain yang bertahan dari musim sebelumnya, seluruh rekrutan anyar juga diwajibkan bergabung sejak hari pertama agar proses adaptasi dapat berlangsung lebih cepat.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi pemain mana pun. Semua anggota skuad diwajibkan mengikuti agenda latihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan klub.

Menurutnya, kehadiran seluruh pemain sejak awal menjadi bagian penting dari rencana besar Arema FC untuk menghadapi kompetisi yang diperkirakan berlangsung semakin ketat.

Dengan komposisi tim yang sudah lengkap, pelatih memiliki waktu lebih panjang untuk menyusun program latihan secara maksimal.

Pada tahap awal, fokus latihan masih diarahkan untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain setelah masa libur. Tim pelatih ingin memastikan seluruh anggota skuad memiliki tingkat kebugaran yang relatif sama sebelum memasuki materi latihan yang lebih kompleks.

Setelah kondisi fisik dinilai memadai, program latihan akan berlanjut ke pembenahan aspek teknis dan taktikal.