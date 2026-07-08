Garudayaksa FC Rekrut Daffa Fasya dan Alfharezzi Buffon dari Borneo FC, Fokus Bangun Skuad Masa Depan

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali melanjutkan aktivitasnya di bursa transfer jelang bergulirnya musim 2026/27.

Kali ini, klub memperkenalkan dua pemain muda milik Borneo FC Samarinda, yakni Daffa Fasya dan Alfharezzi Buffon, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertahanan.

Kabar bergabungnya kedua pemain diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Garudayaksa FC.

Dalam unggahan tersebut, manajemen menyambut kedatangan Daffa dan Buffon sebagai generasi baru yang diharapkan mampu membawa semangat serta kualitas baru bagi tim.

"New generation. Same ambition. Pertahanan Garudayaksa diperkuat dengan bergabungnya dua pemain muda diposisi lini kanan dan tembok kukuh pertahanan terakhir. Selamat datang @daffa.fasya & @alfharezzibuffon," tulis Garudayaksa FC dalam unggahan resminya.

Kedatangan Daffa Fasya diproyeksikan untuk menambah persaingan di bawah mistar gawang. Penjaga gawang muda tersebut dinilai memiliki potensi besar dan terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa musim terakhir bersama Borneo FC.

Sementara itu, Alfharezzi Buffon akan menambah kedalaman skuad di sektor bek kanan. Kemampuannya dalam membantu pertahanan maupun mendukung serangan menjadi salah satu alasan Garudayaksa FC memboyong pemain muda tersebut.

Bagi Garudayaksa FC, perekrutan dua pemain ini juga menjadi bukti keseriusan klub membangun fondasi tim yang tidak hanya kompetitif untuk musim ini, tetapi juga memiliki prospek jangka panjang.