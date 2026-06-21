Blak-blakan! Alfharezzi Buffon Akui Berat Tinggalkan Borneo FC

Alfharezzi Buffon. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Alfharezzi Buffon secara mengejutkan memutuskan untuk meninggalkan Borneo FC Samarinda. Pemain muda berusia 20 tahun itu mengakui bahwa keputusan untuk meninggalkan tim berjuluk Pesut Etam itu bukanlah hal yang mudah untuk diambil.
Buffon telah menjadi bagian dari Pesut Etam sejak 2021. Pemain kelahiran Jakarta itu pertama kali memulai kariernya dengan merapat ke Borneo Youth dari Bina Sentra FA.
Performa Buffon terus mengalami grafik positif hingga akhirnya menembus skuad utama pada 2023. Meski usianya masih muda, ia kerap dipercaya untuk mengisi pos bek tengah, bek sayap kanan, atau bahkan gelandang bertahan.
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Di musim lalu, Buffon mendapatkan jam terbang tinggi dengan 23 penampilan. Bisa dikatakan, ia merupakan salah satu pilar penting dalam keberhasilan Borneo FC finis posisi kedua klasemen Super League 2025/2026.
Akan tetapi, Buffon secara mengejutkan berpisah dengan Borneo FC setelah kontraknya habis pada 31 Mei 2026. Situasi ini lantas membuat publik bertanya-tanya, mengingat ia merupakan salah satu pilar penting Pesut Etam.
Mengenai hal itu, Buffon bercerita bahwa dirinya cukup berat untuk meninggalkan Borneo FC, klub yang telah membesarkan namanya. Apalagi, Pesut Etam juga akan berkompetisi di Asia pada musim depan.
“Gimana ya? Agak berat juga sih kemarin keputusannya. Makanya di last minute gitu. Karena mikir juga kan, apalagi saya pemain muda, kemarin banyak dapat jam bermain,” kata Buffon kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Minggu (21/6/2026).
“Terus tahun depan itu (Borneo FC) main di Asia. Jadi kayak keputusan yang berat sih sebenarnya kalau meninggalkan Borneo kemarin,” sambungnya.
Meski demikian, Buffon tak ingin menyesali keputusannya. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu berharap performanya bisa lebih meningkat bersama klub baru yang akan dibelanya untuk kompetisi musim depan.
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