Nadeo Argawinata Dilaporkan Menuju Persija Jakarta dengan Skema Transfer, Kepingan Terakhir Shin Tae-yong?

JawaPos.com - Penjaga gawang Borneo FC Nadeo Argawinata dilaporkan akan menuju Persija Jakarta untuk Super League 2026/2027. Macan Kemayoran dikabarkan menebus sang kiper dengan skema transfer dari Borneo FC.

"Bursa Transfer. Nadeo Argawinata dikabarkan dari Borneo FC menuju Persija Jakarta dengan skema transfer," tulis akun Instagram @liga_dagelann.

Kabar mendaratnya Nadeo Argawinata ke Persija sendiri cukup mengejutkan mengingat sang pemain baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Borneo FC hingga Juni 2029.

Jika pelatih anyar Persija Shin Tae-yong ingin mendatangkan penjaga gawang baru pada sosok punggawa Timnas Indonesia itu, dapat melalui dua skema yakni menebus dengan nominal transfer yang disepakati dengan Borneo FC atau meminjam sang pemain.

Nadeo menjadi penjaga gawang utama sekaligus kapten Borneo FC pada Super League musim lalu. Kiper asal Kediri, Jawa Timur tersebut tak pernah absen dalam 34 laga dengan catatan 31 kali kebobolan dan 12 cleansheet.