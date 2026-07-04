Nadeo Argawinata Dilaporkan Menuju Persija Jakarta dengan Skema Transfer, Kepingan Terakhir Shin Tae-yong?

Kiper Borneo FC Nadeo Argawinata saat melawan Persija Jakarta di Stadion JIS, Jakarta, Selasa (3/3). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penjaga gawang Borneo FC Nadeo Argawinata dilaporkan akan menuju Persija Jakarta untuk Super League 2026/2027. Macan Kemayoran dikabarkan menebus sang kiper dengan skema transfer dari Borneo FC.
"Bursa Transfer. Nadeo Argawinata dikabarkan dari Borneo FC menuju Persija Jakarta dengan skema transfer," tulis akun Instagram @liga_dagelann.
Kabar mendaratnya Nadeo Argawinata ke Persija sendiri cukup mengejutkan mengingat sang pemain baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Borneo FC hingga Juni 2029.
Baca Juga:Ganindra Bimo: Pemain Diaspora ke Super league Indonesia Tak Bisa Dinilai Turun Level, Ini Alasannya
Jika pelatih anyar Persija Shin Tae-yong ingin mendatangkan penjaga gawang baru pada sosok punggawa Timnas Indonesia itu, dapat melalui dua skema yakni menebus dengan nominal transfer yang disepakati dengan Borneo FC atau meminjam sang pemain.
Nadeo menjadi penjaga gawang utama sekaligus kapten Borneo FC pada Super League musim lalu. Kiper asal Kediri, Jawa Timur tersebut tak pernah absen dalam 34 laga dengan catatan 31 kali kebobolan dan 12 cleansheet.
Keinginan Persija mendatangkan kiper baru tentu tak lepas dari dilepasnya Carlos Eduardo, menuanya Andritany Ardhyasa, dan belum konsistennya Cyrus Margono. Selain itu, pelatih Shin Tae-yong sudah mengenal Nadeo karena menjadi andalan utama di awal masa kepelatihannya bersama timnas Indonesia.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar