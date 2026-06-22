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Andika Rachmansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 18.56 WIB

Alfharezzi Buffon Bongkar Gaya Melatih John Herdman di Timnas Indonesia

Alfharezzi Buffon saat membela Borneo FC. (instagram @alfharezzibuffon) - Image

Alfharezzi Buffon saat membela Borneo FC. (instagram @alfharezzibuffon)

JawaPos.com - Mantan bek Borneo FC, Alfharezzi Buffon, membagikan pengalamannya setelah mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman. Buffon pun turut mengungkap karakter yang dimiliki juru tatkik asal Inggris tersebut.

Alfharezzi Buffon masuk dalam daftar pemain yang dipanggil John Herdman untuk menjalani pemusatan latihan pertama Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Pemusatan latihan tersebut berlangsung di Jakarta pada 25-30 Mei 2026.

Bagi Alfharezzi Buffon, ini menjadi pengalaman yang berharga. Apalagi, untuk pertama kalinya dia mendapat kesempatan untuk menjalani pemusatan latihan dengan skuad senior Timnas Indonesia di bawah John Herdman.

Buffon mengaku pemanggilan ke skuad senior ini menjadi pengalaman berharga dalam kariernya. Selain mendapat kesempatan berlatih dari para pemain senior, ia juga memperoleh banyak pelajaran dari para pelatih.

“Tentunya yang pertama itu pengalaman berharga ya buat saya dipanggil ke timnas senior. Saya banyak belajar dari senior juga, dari pelatih-pelatih,” kata Buffon kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Senin (22/6).

Saat ini, belum diketahui pasti apakah Buffon akan masuk dalam daftar skuad final Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Namun, dia juga tidak ingin berpikir terlalu jauh soal peluang menembus skaud utama.

“Tapi yang terpenting buat saya pembelajaran aja sih. Entar hasil akhir kita lihat aja kalau misalkan saya lolos Alhamdulillah, kalau memang belum ya saya akan kerja keras lagi,” terang Buffon.

Lebih lanjut, Buffon mengungkapkan kesannya dilatih Herdman. Menurut dia, eks pelatih Kanada itu memiliki gairah yang sangat kuat dan sangat serius dalam membangun tim yang kompetitif.

“Coach John Herdman itu dia punya passion yang sangat kuat. Jadi di setiap latihan dia mau pemain-pemainnya tuh tunjukkan kemauan dia. Jadi kita nggak bisa kayak enjoy-enjoy, di setiap sesi latihan kita selalu beradu gitu,” ungkap dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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