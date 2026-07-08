Resmi Gabung Persis Solo, Teguh Amiruddin Pasang Target Bawa Laskar Sambernyawa Promosi ke Liga 1 Musim Depan

JawaPos.com - Persis Solo terus memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi Liga 2 musim 2026/27.

Terbaru, Laskar Sambernyawa resmi mengamankan jasa penjaga gawang berpengalaman, Teguh Amiruddin, sebagai bagian dari persiapan mengembalikan klub ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Kiper berusia 32 tahun itu datang setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Semen Padang FC, klub yang dibelanya pada Liga 1 musim 2025/26.

Kehadiran Teguh diharapkan dapat menambah kualitas sekaligus pengalaman di sektor penjaga gawang Persis.

Teguh bukan nama asing di sepak bola nasional. Ia merupakan lulusan Akademi Arema FC dan pernah menjadi bagian dari skuad Singo Edan yang meraih gelar juara Piala Presiden 2021/22.

Sebelum bersinar bersama Arema, ia juga sempat memperkuat Perseru Serui dan ikut mengantarkan klub tersebut promosi ke kompetisi kasta tertinggi Indonesia pada musim 2013/14.

Bergabung dengan Persis Solo menjadi tantangan baru bagi Teguh. Ia mengaku antusias bisa menjadi bagian dari tim yang memiliki sejarah panjang dan basis suporter yang besar.

"Perasaan senang, terutama saya sangat antusias datang ke Persis Solo. Saya akan membuktikan kalau di Solo saya bisa bermain lebih baik lagi dan menghasilkan yang terbaik untuk Persis. Dan bismillah Persis bisa promosi ke Liga 1. Saya optimis," ujar Teguh, Rabu (8/7).