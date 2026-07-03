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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 3 Juli 2026 | 21.10 WIB

Resmi! Roman Paparyga Gabung Persijap Jepara, Eks Striker Persis Solo Asal Ukraina Dikontrak Dua Musim

Roman Paparyga saat membela Persis Solo kini menjadi bagian dari Persijap Jepara. (Persis) - Image

Roman Paparyga saat membela Persis Solo kini menjadi bagian dari Persijap Jepara. (Persis)

JawaPos.com - Persijap Jepara resmi mendatangkan penyerang asal Ukraina, Roman Paparyga, sebagai rekrutan anyar untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026/2027.

Striker berusia 26 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua musim dan akan menjadi bagian dari skuad Laskar Kalinyamat hingga akhir musim 2027/2028.

Kehadiran Paparyga menjadi langkah cepat manajemen Persijap dalam mengisi kekosongan di lini depan setelah berpisah dengan Carlos Franca.

Pengalaman yang dimiliki sang pemain di Liga Indonesia menjadi salah satu pertimbangan utama klub untuk mempercayakan posisi ujung tombak kepadanya.

Paparyga bukan nama asing bagi pencinta sepak bola nasional. Pada paruh kedua Liga 1 musim 2025/2026, ia membela Persis Solo dan tampil dalam 13 pertandingan.

Dari kesempatan tersebut, pemain kelahiran 9 Juli 1999 itu berhasil mencetak empat gol serta menyumbang satu assist.

Meski Persis harus terdegradasi ke Liga 2, performa Paparyga tetap menunjukkan kontribusi yang baik di lini depan Laskar Sambernyawa.

Ia juga memperlihatkan fleksibilitas dengan bermain di beberapa posisi, mulai dari penyerang tengah, sayap kiri, hingga sayap kanan.

Kemampuan tersebut diyakini akan memberi lebih banyak opsi bagi pelatih Persijap dalam merancang strategi musim depan.

Editor: Edi Yulianto
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