Adriano Castanheira Akhiri Petualangan di Liga Indonesia, Eks Pemain Persis Solo Kini Perkuat Tim Armenia Urartu

JawaPos.com - Karier Adriano Castanheira di sepak bola Indonesia resmi berakhir. Gelandang asal Portugal tersebut melanjutkan petualangan barunya dengan bergabung bersama Urartu FC, salah satu klub peserta kasta tertinggi Liga Armenia, untuk menghadapi musim 2026/2027.

Kepindahan ini sekaligus menandai kembalinya Adriano ke Armenia. Sebelum merumput di Indonesia, pemain berusia 33 tahun itu pernah memperkuat Ararat-Armenia pada musim 2023/2024. Pengalaman tersebut membuat Armenia bukan menjadi lingkungan yang asing baginya.

Adriano pertama kali datang ke Indonesia pada musim 2024/2025 setelah direkrut Malut United. Bersama klub asal Maluku Utara itu, ia langsung menjadi salah satu pemain asing yang cukup diandalkan.

Sepanjang musim, Adriano mencatatkan 33 penampilan di kompetisi Liga Indonesia dengan kontribusi dua gol.

Meski tidak terlalu produktif dalam urusan mencetak gol, perannya sebagai gelandang serang cukup penting.

Ia kerap menjadi penghubung lini tengah dan lini depan, sekaligus mampu bermain melebar di kedua sisi sayap sesuai kebutuhan tim.

Memasuki musim 2025/2026, Adriano memutuskan menerima tantangan baru dengan bergabung bersama Persis Solo.

Namun, perjalanannya di klub berjuluk Laskar Sambernyawa itu tidak berjalan sesuai harapan.

Selama putaran pertama kompetisi, Adriano hanya tampil dalam 11 pertandingan dan belum mampu mencetak gol.