Tinggalkan Liga Indonesia, Eks Striker Persis Solo Bruno Gomez Resmi Hijrah ke Liga Eropa

Bruno Gomes pemain kunci Persis Solo saat hadapi Persebaya Surabaya. (Dok. Bruno Gomes)
JawaPos.com - Striker asal Brasil, Bruno Gomez, resmi memulai petualangan baru dalam karier profesionalnya setelah bergabung dengan Valletta FC.
Kepindahan tersebut menandai langkah baru sang pemain menuju kompetisi sepak bola Eropa setelah menjalani musim bersama Persis Solo pada Liga Indonesia 2025/2026.
Valletta FC yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Malta melihat Bruno Gomez sebagai sosok yang dapat menambah kekuatan lini depan tim menghadapi musim baru.
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Pengalaman bermain di berbagai kompetisi serta kemampuannya sebagai penyerang menjadi salah satu alasan klub menjatuhkan pilihan kepada pemain berusia 29 tahun tersebut.
Selama membela Persis Solo, Bruno Gomez dikenal sebagai salah satu pemain asing yang mampu memberikan kontribusi positif bagi tim.
Meski tidak selalu menjadi sorotan utama, ia beberapa kali tampil penting dalam membantu Persis meraih hasil maksimal di kompetisi domestik.
Kepindahan ke Malta menjadi tantangan berbeda bagi Bruno Gomez. Ia akan menghadapi atmosfer sepak bola yang baru, gaya permainan yang berbeda, serta tingkat persaingan yang lebih beragam.
Namun, kesempatan tampil di Eropa tentu menjadi langkah penting dalam perjalanan karier seorang pemain profesional.
Bagi Valletta FC, kedatangan Bruno Gomez diharapkan dapat memberikan tambahan kualitas pada sektor serangan.
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