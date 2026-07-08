Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.17 WIB

Cahya Supriadi Dipanggil Timnas Indonesia untuk TC ASEAN Championship 2026, Kiper PSIM Siap Bersaing

PSIM Jogja resmi memperpanjang kontrak Cahya Supriadi hingga 2028. Kiper Timnas Indonesia itu tampil impresif sepanjang musim lalu. (Dok. PSIM) - Image

PSIM Jogja resmi memperpanjang kontrak Cahya Supriadi hingga 2028. Kiper Timnas Indonesia itu tampil impresif sepanjang musim lalu. (Dok. PSIM)

JawaPos.com - Penjaga gawang PSIM Yogyakarta, Cahya Supriadi, kembali mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia. 

Kiper berusia 22 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan (training camp/TC) di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Program pemusatan latihan berlangsung pada 5 hingga 12 Juli 2026. Selama sepekan, para pemain akan menjalani berbagai menu latihan untuk membangun kesiapan fisik, teknik, dan pemahaman taktik sebelum pelatih menentukan skuad yang akan tampil di turnamen tersebut.

Bagi Cahya, pemanggilan ini menjadi kabar yang sangat membanggakan. Setelah tampil konsisten bersama PSIM Yogyakarta pada kompetisi BRI Super League 2025/26, ia kembali memperoleh kepercayaan untuk bersaing memperebutkan tempat di tim nasional.

"Alhamdulillah pastinya bersyukur bisa dapat kesempatan baik ini, kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk ikut pemusatan latihan di Bali," ujar Cahya.

Meski senang dengan kesempatan tersebut, Cahya memahami bahwa persaingan di posisi penjaga gawang tidak akan mudah. 

Ia memilih fokus memberikan kemampuan terbaik selama menjalani latihan tanpa memikirkan hal lain terlebih dahulu.

Menurutnya, setiap sesi latihan akan dimanfaatkan untuk belajar sekaligus menunjukkan kualitas yang dimiliki. Ia juga ingin menyerap pengalaman dan ilmu dari jajaran pelatih maupun rekan-rekan setim yang ikut dalam pemusatan latihan.

"Selama seminggu di Bali, saya bakal kerja keras, fokus, dan serap semua ilmu yang diberi. Pastinya ingin masuk skuad utama buat ASEAN Championship nanti, tapi itu urusan nanti. Yang penting, saya akan bekerja keras dan menunjukkan yang terbaik," katanya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
PSIM Jogja Akhiri Kerja Sama dengan Fahreza Sudin, Ini Statistik dan Kontribusinya Selama Semusim Bersama Laskar Mataram - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Jogja Akhiri Kerja Sama dengan Fahreza Sudin, Ini Statistik dan Kontribusinya Selama Semusim Bersama Laskar Mataram

Rabu, 8 Juli 2026 | 05.53 WIB

Resmi Berpisah dengan PSIM Yogyakarta, Donny Warmerdam Ungkap Alasan Gabung De Graafschap - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Berpisah dengan PSIM Yogyakarta, Donny Warmerdam Ungkap Alasan Gabung De Graafschap

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14.25 WIB

Van Gastel Nikmati Tahun Pertama Bersama PSIM, Soroti Kompetitifnya Liga Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Van Gastel Nikmati Tahun Pertama Bersama PSIM, Soroti Kompetitifnya Liga Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 | 23.08 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore