PSIM Jogja Akhiri Kerja Sama dengan Fahreza Sudin, Ini Statistik dan Kontribusinya Selama Semusim Bersama Laskar Mataram

Fahreza Sudin. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Jogja resmi mengakhiri kerja sama dengan gelandang Fahreza Sudin menjelang bergulirnya musim kompetisi 2026/2027.
Keputusan tersebut menandai berakhirnya kebersamaan sang pemain setelah menjalani satu musim bersama Laskar Mataram dan menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan tim.
Fahreza yang merupakan pemain asal Ternate bergabung dengan PSIM pada musim lalu. Selama memperkuat tim berjuluk Laskar Mataram itu, ia tampil cukup konsisten dan dipercaya mengisi lini tengah dalam berbagai pertandingan penting.
Sepanjang musim, pemain kelahiran 12 Agustus 2000 tersebut mencatatkan 23 penampilan dari total 34 pertandingan resmi yang dijalani PSIM.
Kehadirannya memberi keseimbangan di sektor tengah, baik saat tim membangun serangan maupun ketika harus bertahan menghadapi tekanan lawan.
General Manager PSIM Jogja, Steven Sunny, menyampaikan apresiasi kepada Fahreza atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan selama berseragam PSIM. Menurutnya, sang pemain selalu memberikan kontribusi maksimal setiap kali dipercaya tampil.
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"Mewakili seluruh jajaran manajemen dan keluarga besar PSIM Jogja, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fahreza Sudin atas profesionalisme, kerja keras, dan dedikasi luar biasa yang telah ia tunjukkan selama bersama Laskar Mataram," ujar Steven.
Dari sisi statistik, Fahreza juga memberikan kontribusi yang cukup baik. Ia berhasil mencetak dua gol dan menyumbangkan dua assist sepanjang musim.
Performa tersebut menunjukkan kemampuannya tidak hanya menjaga keseimbangan lini tengah, tetapi juga ikut membantu produktivitas serangan tim.
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