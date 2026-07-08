Resmi Berseragam Persebaya, Alex Martins Ungkap Alasan Tinggalkan Dewa United dan Pilih Bajol Ijo

Alex Martins resmi bergabung dengan Persebaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan penyerang asal Brasil, Alex Martins, sebagai rekrutan anyar untuk menyambut kompetisi musim 2026/2027.
Striker berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim atau hingga 2028 dan diharapkan menjadi ujung tombak baru Green Force dalam perburuan prestasi.
Kedatangan Alex Martins menjadi salah satu langkah serius yang dilakukan manajemen Persebaya untuk meningkatkan daya gedor tim.
Pengalaman panjang serta produktivitas gol yang konsisten di kompetisi Indonesia membuat namanya dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini depan Bajol Ijo.
Selama beberapa musim terakhir, Alex dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam di Super League. Insting mencetak gol, kemampuan membaca ruang, serta penyelesaian akhirnya menjadi modal penting yang kini dibawa ke Stadion Gelora Bung Tomo.
Alex mengaku antusias memulai perjalanan barunya bersama Persebaya. Menurutnya, kesempatan membela salah satu klub besar Indonesia merupakan tantangan yang ingin dijalani dengan penuh semangat.
"Saya sangat senang dan bahagia bisa menjadi bagian dari Persebaya. Saya memiliki kontrak dua tahun ke depan dan ingin memberikan dedikasi terbaik agar kami bisa mencapai target serta meraih tujuan bersama," ujar Alex.
Mantan top skor Super League musim 2024/2025 itu mengatakan proyek yang sedang dibangun Persebaya menjadi alasan utama dirinya menerima pinangan klub asal Kota Surabaya tersebut.
Ia melihat tim memiliki ambisi besar untuk bersaing di papan atas dan terus berkembang setiap musim.
"Saya melihat Persebaya memiliki proyek yang sangat baik. Karena itu, saya mengambil keputusan untuk datang dan bekerja bersama tim ini. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan Persebaya untuk meraih target-target yang telah ditetapkan," katanya.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah