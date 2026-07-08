Resmi Berseragam Persebaya, Alex Martins Ungkap Alasan Tinggalkan Dewa United dan Pilih Bajol Ijo

JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan penyerang asal Brasil, Alex Martins, sebagai rekrutan anyar untuk menyambut kompetisi musim 2026/2027.

Striker berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim atau hingga 2028 dan diharapkan menjadi ujung tombak baru Green Force dalam perburuan prestasi.

Kedatangan Alex Martins menjadi salah satu langkah serius yang dilakukan manajemen Persebaya untuk meningkatkan daya gedor tim.

Pengalaman panjang serta produktivitas gol yang konsisten di kompetisi Indonesia membuat namanya dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini depan Bajol Ijo.

Selama beberapa musim terakhir, Alex dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam di Super League. Insting mencetak gol, kemampuan membaca ruang, serta penyelesaian akhirnya menjadi modal penting yang kini dibawa ke Stadion Gelora Bung Tomo.

Alex mengaku antusias memulai perjalanan barunya bersama Persebaya. Menurutnya, kesempatan membela salah satu klub besar Indonesia merupakan tantangan yang ingin dijalani dengan penuh semangat.

"Saya sangat senang dan bahagia bisa menjadi bagian dari Persebaya. Saya memiliki kontrak dua tahun ke depan dan ingin memberikan dedikasi terbaik agar kami bisa mencapai target serta meraih tujuan bersama," ujar Alex.

Mantan top skor Super League musim 2024/2025 itu mengatakan proyek yang sedang dibangun Persebaya menjadi alasan utama dirinya menerima pinangan klub asal Kota Surabaya tersebut.

Ia melihat tim memiliki ambisi besar untuk bersaing di papan atas dan terus berkembang setiap musim.