Bomber Asal Kongo Mesin Gol Baru Persebaya Surabaya! Yann Mabella Punya Ambisi Besar Sambut 100 Tahun

Penyerang anyar Persebaya Surabaya Yann Kevin Mabella, siap menjadi mesin gol Green Force pada kompetisi super league musim 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan penyerang asal Kongo Yann Mabella untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. Striker berusia 30 tahun itu dikontrak selama satu musim dan diharapkan menjadi solusi peningkatan produktivitas lini depan Green Force.
Persebaya tengah membangun skuad kompetitif menyambut musim super league baru sekaligus momentum menuju usia 100 tahun klub. Kehadiran Yann Mabella menambah kekuatan sektor serang Persebaya Surabaya yang sejak awal bursa transfer aktif mencari sosok penyerang berpengalaman.
Rekam jejak Yann Mabella di sejumlah kompetisi luar negeri menjadi modal penting untuk membantu Green Force Persebaya Surabaya bersaing di papan atas super league musim depan.
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Yann Kevin Mabella mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran Persebaya Surabaya. Bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia merupakan kesempatan besar sekaligus tantangan baru dalam perjalanan karier profesionalnya.
"Saya sangat senang berada di sini. Antusiasme saya sangat besar untuk memulai perjalanan bersama Persebaya. Saya tidak sabar segera menjalani musim bersama tim ini," jelas Mabella.
Penyerang asal Kongo itu mengaku sudah mengetahui besarnya nama Persebaya Surabaya di sepak bola Indonesia. Karena itu, ia datang dengan tekad memberikan performa terbaik agar mampu memenuhi ekspektasi klub, tim pelatih, dan ribuan Bonek yang selalu memberikan dukungan.
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"Bagi saya, Persebaya adalah tantangan besar. Saya memahami ekspektasi yang dimiliki klub, suporter, dan seluruh elemen tim. Saya ingin menunjukkan bahwa kami bisa meraih sesuatu yang besar musim ini. Saya memang selalu menyukai tantangan baru dalam karir," ujar Yannn Mabella.
Motivasi Yann Kevin Mabella semakin tinggi karena kedatangannya bertepatan dengan fase penting dalam sejarah Persebaya Surabaya. Green Force kini memasuki periode menuju usia satu abad yang diiringi target menghadirkan prestasi baru bagi klub kebanggaan Kota Surabaya.
Mabella menilai momen tersebut menjadi tantangan yang istimewa bagi setiap pemain yang mengenakan seragam Persebaya Surabaya. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan sejarah klub dengan memberikan kontribusi maksimal sepanjang musim 2026/2027.
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