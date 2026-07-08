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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 8 Juli 2026 | 22.32 WIB

Resmi Berpisah, Alex Martins Tinggalkan Dewa United setelah Tiga Musim dengan Torehan 67 Gol

Alex Martins mencapai kesepakatan dengan Persebaya Surabaya dan siap menjadi mesin gol baru Green Force musim 2026/2027. (Dewa United) - Image

Alex Martins mencapai kesepakatan dengan Persebaya Surabaya dan siap menjadi mesin gol baru Green Force musim 2026/2027. (Dewa United)

JawaPos.com - Kebersamaan Alex Martins dengan Dewa United akhirnya resmi berakhir. Penyerang asal Brasil itu mengumumkan perpisahan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (8/7).

Dalam unggahan tersebut, striker berusia 33 tahun itu menyampaikan rasa terima kasih sekaligus salam perpisahan setelah menghabiskan tiga musim bersama klub Dewa United Banten Warriors. Alex Martins mengaku menutup salah satu babak penting dalam perjalanan karir profesional.

"Hari ini saya menutup sebuah babak. Sudah tiga musim saya membela klub ini dengan rasa bangga, dedikasi, dan rasa hormat yang besar," tulis Alex Martins dalam unggahan berbahasa Portugis dan Inggris.

Selama memperkuat Dewa United, Alex Martins menjelma sebagai salah satu penyerang paling produktif di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ketajamannya di depan gawang membuat namanya selalu masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak setiap musim.

Pada musim 2023/2024, Alex mencetak 21 gol. Produktivitasnya bahkan meningkat pada musim 2024/2025 dengan torehan 26 gol. Pada musim 2025/2026, dia kembali menunjukkan konsistensi dengan menyumbangkan 20 gol.

Jika ditotal, Alex Martins mengoleksi 67 gol dalam tiga musim bersama Dewa United. Catatan tersebut menjadi bukti kontribusi besar terhadap perjalanan klub dalam beberapa musim terakhir.

Tak hanya berbicara soal pencapaian di atas lapangan, Alex juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendampinginya selama berada di Dewa United. Dia mengucapkan terima kasih kepada rekan setim, jajaran pelatih, manajemen, hingga seluruh staf klub.

"Saya ingin berterima kasih kepada seluruh pemain, staf pelatih, manajemen, dan karyawan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Ini adalah tiga tahun penuh pembelajaran, tantangan, pencapaian, dan momen-momen yang akan selalu saya bawa selamanya," lanjut Alex Martins.

Bagi Alex, perjalanan di Dewa United bukan hanya tentang mencetak gol atau meraih hasil di lapangan. Dia juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga serta membangun hubungan pertemanan yang akan terus dikenangnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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