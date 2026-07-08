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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 9 Juli 2026 | 01.54 WIB

Siap Tempur Lebih Awal! Persebaya Surabaya Umumkan Skuad Lengkap demi Bidik Gelar Super League 2026/2027

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi bersama jajaran tim memperkenalkan kesiapan skuad Green Force menghadapi Super League 2026/2027 melalui Media Day. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi bersama jajaran tim memperkenalkan kesiapan skuad Green Force menghadapi Super League 2026/2027 melalui Media Day. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan kesiapan menghadapi Super League 2026/2027 dengan menggelar Media Day di Surabaya bersama manajemen, pelatih, pemain, media, Bonek, dan para mitra klub.

Agenda ini menjadi penanda komposisi skuad Green Force hampir sepenuhnya rampung sekaligus menunjukkan keseriusan klub membangun tim yang siap bersaing sejak awal musim.

Mengapa Persebaya Surabaya Memilih Mengumumkan Skuad Lebih Awal?

Persebaya Surabaya menjadi salah satu klub yang lebih cepat memperkenalkan komposisi skuadnya untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Langkah tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan Media Day yang mempertemukan media, perwakilan Bonek, partner klub, jajaran manajemen, pelatih, hingga seluruh pemain.

Media Day tidak hanya menjadi ajang perkenalan skuad, tetapi juga memperlihatkan kesiapan klub dari berbagai aspek.

Persebaya Surabaya ingin menunjukkan persiapan menuju musim baru dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembentukan tim hingga penguatan sistem pendukung performa pemain.

Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk keterbukaan klub kepada media dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membangun ekosistem sepak bola nasional.

"Media memiliki peran penting dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia. Karena itu kami ingin memberikan akses yang lebih luas agar publik bisa melihat langsung bagaimana kesiapan tim menyambut musim baru," kata Candra.

Editor: Banu Adikara
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