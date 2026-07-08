Adhyaksa Kalteng FC Dikabarkan Incar Leo Lelis, Eks Bek Persebaya Berpeluang Tetap Bermain di Liga 1

Leo Lelis tulis pesan perpisahan untuk Persebaya Surabaya. (Dok. Leo Lelis)
JawaPos.com - Bursa transfer Liga 1 musim 2026/2027 kembali menghadirkan kabar menarik.
Klub promosi Adhyaksa Kalteng FC dikabarkan tengah membidik bek asal Brasil, Leo Lelis, untuk memperkuat sektor pertahanan menghadapi musim baru.
Rumor tersebut mulai beredar di sejumlah kanal bursa transfer dan juga tercantum dalam laman Transfermarkt.
Nama Leo Lelis disebut masuk dalam daftar pemain yang diminati Adhyaksa Kalteng FC, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub.
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Jika transfer ini benar-benar terwujud, Adhyaksa Kalteng FC akan mendapatkan sosok bek tengah yang sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia. Pengalaman panjangnya di berbagai klub Liga Indonesia menjadi nilai tambah yang sulit diabaikan.
Saat ini, Leo Lelis berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Persebaya Surabaya berakhir pada 1 Juli 2026.
Situasi tersebut membuat bek berusia 32 tahun itu bebas bernegosiasi dengan klub mana pun.
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Sepanjang kariernya di Indonesia, Leo Lelis dikenal sebagai bek yang memiliki postur ideal dengan tinggi 1,89 meter. Ia juga mampu bermain sebagai bek kanan ketika dibutuhkan.
Sebelum kembali membela Persebaya pada musim lalu, pemain bernama lengkap Leonardo Silva Lelis itu sempat memperkuat sejumlah klub Indonesia. Ia pernah membela Persiraja Banda Aceh, Borneo FC, Persikabo 1973, hingga Persijap Jepara.
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