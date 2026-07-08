Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.33 WIB

Adhyaksa Kalteng FC Dikabarkan Incar Leo Lelis, Eks Bek Persebaya Berpeluang Tetap Bermain di Liga 1

Leo Lelis tulis pesan perpisahan untuk Persebaya Surabaya. (Dok. Leo Lelis) - Image

Leo Lelis tulis pesan perpisahan untuk Persebaya Surabaya. (Dok. Leo Lelis)

JawaPos.com - Bursa transfer Liga 1 musim 2026/2027 kembali menghadirkan kabar menarik.

Klub promosi Adhyaksa Kalteng FC dikabarkan tengah membidik bek asal Brasil, Leo Lelis, untuk memperkuat sektor pertahanan menghadapi musim baru.

Rumor tersebut mulai beredar di sejumlah kanal bursa transfer dan juga tercantum dalam laman Transfermarkt.

Nama Leo Lelis disebut masuk dalam daftar pemain yang diminati Adhyaksa Kalteng FC, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub.

Jika transfer ini benar-benar terwujud, Adhyaksa Kalteng FC akan mendapatkan sosok bek tengah yang sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia. Pengalaman panjangnya di berbagai klub Liga Indonesia menjadi nilai tambah yang sulit diabaikan.

Saat ini, Leo Lelis berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Persebaya Surabaya berakhir pada 1 Juli 2026.

Situasi tersebut membuat bek berusia 32 tahun itu bebas bernegosiasi dengan klub mana pun.

Sepanjang kariernya di Indonesia, Leo Lelis dikenal sebagai bek yang memiliki postur ideal dengan tinggi 1,89 meter. Ia juga mampu bermain sebagai bek kanan ketika dibutuhkan.

Sebelum kembali membela Persebaya pada musim lalu, pemain bernama lengkap Leonardo Silva Lelis itu sempat memperkuat sejumlah klub Indonesia. Ia pernah membela Persiraja Banda Aceh, Borneo FC, Persikabo 1973, hingga Persijap Jepara.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Pesan Haru Leo Lelis untuk Persebaya Surabaya: Klub Ini Spesial di Hati Saya - Image
Sepak Bola Indonesia

Pesan Haru Leo Lelis untuk Persebaya Surabaya: Klub Ini Spesial di Hati Saya

Sabtu, 20 Juni 2026 | 12.39 WIB

Agen Pastikan Gali Freitas Tetap di Persebaya Surabaya! Leo Lelis Dapat Tawaran Klub Promosi Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Agen Pastikan Gali Freitas Tetap di Persebaya Surabaya! Leo Lelis Dapat Tawaran Klub Promosi Super League

Rabu, 10 Juni 2026 | 00.12 WIB

Leo Lelis Makin Tersisih! Statistik 22 Laga Tak Cukup Bendung Duet Gustavo-Risto di Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Leo Lelis Makin Tersisih! Statistik 22 Laga Tak Cukup Bendung Duet Gustavo-Risto di Persebaya Surabaya

Rabu, 6 Mei 2026 | 14.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore