Leo Lelis Makin Tersisih! Statistik 22 Laga Tak Cukup Bendung Duet Gustavo-Risto di Persebaya Surabaya

Pemain Persebaya Surabaya Leo Lelis. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com–Nasib Leo Lelis di skuad Persebaya Surabaya mulai di ujung tanduk setelah hanya mencatat 22 pertandingan dengan 3 gol dan 1.496 menit bermain, seiring makin solidnya duet Gustavo Fernandes–Risto Mitrevski di era pelatih Bernardo Tavares. Bek asal Brasil itu kini bukan lagi pilihan utama dan berpotensi terdepak musim depan.
Leo Lelis tersingkir karena performa kolektif lini belakang meningkat drastis saat Gustavo dan Risto menjadi pilihan utama. Dalam tiga laga terakhir, Persebaya Surabaya mencatat tiga clean sheet beruntun yang langsung mengubah peta persaingan di sektor bek tengah.
Data menunjukkan Persebaya Surabaya menang 0-2 atas Malut United, 0-4 melawan Arema FC, dan 4-0 kontra PSBS Biak tanpa kebobolan. Catatan itu membuat posisi Leo Lelis yang sebelumnya cukup rutin tampil kini mulai tergeser secara perlahan.
Baca Juga:Resep Gacor Duet Gustavo-Risto Terbongkar! 3 Clean Sheet Modal Persebaya Surabaya Hadapi Persis Solo
Situasi makin sulit karena keputusan Bernardo Tavares cenderung mempertahankan duet yang sedang panas. Konsistensi menjadi alasan utama pelatih asal Portugal itu tidak melakukan banyak rotasi di lini belakang.
Kunci utama duet Gustavo Fernandes dan Risto Mitrevski adalah kerja sama tim yang berjalan dari lini depan hingga belakang. Gustavo menegaskan, pressing dari lini tengah dan depan membuat beban bek tengah jauh lebih ringan.
”Menurut saya, kunci utamanya adalah kerja sama tim. Semua dimulai dari lini depan hingga belakang,” ujar Gustavo.
Pernyataan itu menegaskan solidnya pertahanan bukan semata peran dua bek tengah saja. Selain itu, disiplin dan konsentrasi menjadi faktor penting dalam menjaga clean sheet.
Gustavo menyebut membaca permainan lawan dan positioning sebagai elemen krusial dalam menjaga konsistensi performa. ”Yang terpenting adalah menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, membaca permainan lawan, serta disiplin dalam duel,” tambah dia.
Hal ini terlihat jelas dalam tiga pertandingan terakhir yang minim ancaman berbahaya.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!