Agen Pastikan Gali Freitas Tetap di Persebaya Surabaya! Leo Lelis Dapat Tawaran Klub Promosi Super League

JawaPos.com – Gali Freitas dipastikan bertahan bersama Persebaya Surabaya musim depan. Pemain asal Timor Leste itu memang tidak melakukan woro-woro di medsos.

“Tapi Gali tetap di Persebaya. Itu karena dia masih terikat kontrak dengan Persebaya selama dua musim. Sejauh ini, semuanya masih aman,” kata agen Gali, Aggy Eka Ressy kepada Jawa Pos.

Bertahannya Gali membuat komposisi lini depan kian aman. Sebab, sebelumnya Persebaya sudah mengamankan jasa Malik Risaldi. Winger 29 tahun itu mendapat kontrak baru secara multi years.

Nah, jika Gali bertahan, tidak demikian dengan Leo Lelis. Bek asal Brasil itu dikabarkan tidak akan melanjutkan kerjasamanya dengan Green Force musim depan.