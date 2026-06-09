Agen Pastikan Gali Freitas Tetap di Persebaya Surabaya! Leo Lelis Dapat Tawaran Klub Promosi Super League

Selebrasi pemain Persebaya Gali Freitas setelah cetak gol ke gawang Borneo FC. Gali bertahan di Persebaya. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com – Gali Freitas dipastikan bertahan bersama Persebaya Surabaya musim depan. Pemain asal Timor Leste itu memang tidak melakukan woro-woro di medsos.
“Tapi Gali tetap di Persebaya. Itu karena dia masih terikat kontrak dengan Persebaya selama dua musim. Sejauh ini, semuanya masih aman,” kata agen Gali, Aggy Eka Ressy kepada Jawa Pos.
Bertahannya Gali membuat komposisi lini depan kian aman. Sebab, sebelumnya Persebaya sudah mengamankan jasa Malik Risaldi. Winger 29 tahun itu mendapat kontrak baru secara multi years.
Nah, jika Gali bertahan, tidak demikian dengan Leo Lelis. Bek asal Brasil itu dikabarkan tidak akan melanjutkan kerjasamanya dengan Green Force musim depan.
Memang, Lelis belum melakukan pengumuman perpisahan secara resmi. Tapi, kabar yang didapat Jawa Pos, Lelis sudah mendapat tawaran dari sesama klub Super League. Kabarnya, klub tersebut berstatus sebagai tim promosi musim ini.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?