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Bagus Putra Pamungkas, Baskoro Yudho
Rabu, 10 Juni 2026 | 00.12 WIB

Agen Pastikan Gali Freitas Tetap di Persebaya Surabaya! Leo Lelis Dapat Tawaran Klub Promosi Super League

Selebrasi pemain Persebaya Gali Freitas setelah cetak gol ke gawang Borneo FC. Gali bertahan di Persebaya. (Dok. Persebaya Surabaya) - Image

Selebrasi pemain Persebaya Gali Freitas setelah cetak gol ke gawang Borneo FC. Gali bertahan di Persebaya. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com – Gali Freitas dipastikan bertahan bersama Persebaya Surabaya musim depan. Pemain asal Timor Leste itu memang tidak melakukan woro-woro di medsos.

“Tapi Gali tetap di Persebaya. Itu karena dia masih terikat kontrak dengan Persebaya selama dua musim. Sejauh ini, semuanya masih aman,” kata agen Gali, Aggy Eka Ressy kepada Jawa Pos.

Bertahannya Gali membuat komposisi lini depan kian aman. Sebab, sebelumnya Persebaya sudah mengamankan jasa Malik Risaldi. Winger 29 tahun itu mendapat kontrak baru secara multi years.

Nah, jika Gali bertahan, tidak demikian dengan Leo Lelis. Bek asal Brasil itu dikabarkan tidak akan melanjutkan kerjasamanya dengan Green Force musim depan.

Memang, Lelis belum melakukan pengumuman perpisahan secara resmi. Tapi, kabar yang didapat Jawa Pos, Lelis sudah mendapat tawaran dari sesama klub Super League. Kabarnya, klub tersebut berstatus sebagai tim promosi musim ini. 

Editor: Hendra
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