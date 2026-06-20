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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 20 Juni 2026 | 12.39 WIB

Pesan Haru Leo Lelis untuk Persebaya Surabaya: Klub Ini Spesial di Hati Saya

Leo Lelis tulis pesan perpisahan untuk Persebaya Surabaya. (Persebaya) - Image

Leo Lelis tulis pesan perpisahan untuk Persebaya Surabaya. (Persebaya)

JawaPos.com - Leo Lelis menuliskan pesan perpisahan kepada Persebaya Surabaya. Sebelumnya, pihak klub sudah mengumumkan secara resmi pada 10 Juni bahwa dia meninggalkan tim yang sudah pernah dibelanya sejak super league musim 2022/2023 tersebut.

Di awal pesan perpisahan, Leo Lelis mengucapkan terima kasih kepada rekan setim hingga staf kepelatihan Persebaya. Tidak lupa, bek asal Brasil tersebut berterimakasih untuk para Bonek dan Bonita.

"Dengan hati yang penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih atas satu musim yang luar biasa bersama Persebaya Surabaya. Terima kasih kepada manajemen, staf pelatih, rekan-rekan setim, seluruh staf klub, dan secara khusus kepada Bonek dan Bonita," tulis Leo Lelis di Instagram.

Bek asal Brasil tersebut mengaku mendapatkan banyak pelajaran di musim ini. Meskipun demikian, Lelis selalu berusaha menampilkan performa terbaik di lapangan.

"Musim ini penuh dengan pelajaran, tantangan, dan proses yang membuat saya berkembang, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Semua dukungan, kepercayaan, dan kebersamaan yang saya terima akan selalu saya simpan di hati," ujar Lelis.

Persebaya akan selalu menjadi tim yang spesial bagi Lelis. Selain itu, dia mengakhiri musim ini dengan lebih percaya diri untuk mengarungi musim depan bersama tim barunya.

"Bonek dan Bonita, terima kasih telah selalu mendukung saya dan mendorong saya untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Klub ini telah mendapatkan tempat yang sangat spesial di hati saya," jelas bek 32 tahun tersebut.

"Saya adalah seseorang yang selalu termotivasi oleh tantangan baru, dan saya mengakhiri musim ini dengan lebih kuat, lebih berpengalaman, dan lebih percaya diri untuk menghadapi apa pun yang ada di depan," terang Lelis.

Di akhir pesan perpisahannya, Lelis merasa bangga bisa mengakhiri musim bersama Persebaya. Pemain nomor punggung 24 tersebut bakal selalu merindukan Green Force.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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