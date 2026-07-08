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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.21 WIB

Persib Bandung Tunda Latihan Bersama hingga 11 Juli 2026, Igor Tolic Ungkap Alasan Adaptasi dan Kebugaran Pemain

Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung memutuskan menggeser jadwal latihan bersama sebagai bagian dari persiapan menghadapi Liga 1 musim 2026/2027.

Semula sesi latihan perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 7 Juli 2026, namun kini baru akan dimulai pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Pelatih Persib, Igor Tolic, menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah tim pelatih mempertimbangkan kondisi para pemain, khususnya mereka yang baru bergabung dengan skuad Maung Bandung.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, sejumlah pemain masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca di Bandung. 

Selain itu, beberapa pemain juga masih dalam proses pemulihan kondisi fisik usai perjalanan jauh maupun karena mengalami gangguan kesehatan ringan.

"Banyak pemain sudah ada di sini (Bandung) dan mereka mempersiapkan diri sendiri. Namun, kami memiliki beberapa pemain yang perlu adaptasi, seperti terkena flu. Kami tidak ingin mengambil risiko," ujar Tolic di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, 7 Juli 2026.

Meski latihan bersama belum dimulai, mayoritas pemain tidak sepenuhnya beristirahat. Mereka telah menjalani program latihan mandiri sesuai arahan tim pelatih agar kondisi fisik tetap terjaga menjelang dimulainya latihan resmi.

Tolic mengatakan, staf pelatih bersama beberapa pemain juga sudah berada di Bandung untuk mempersiapkan segala kebutuhan tim. 

Dengan begitu, saat latihan bersama dimulai, seluruh pemain diharapkan bisa langsung mengikuti program yang telah disusun.

Editor: Banu Adikara
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