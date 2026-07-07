Mariano Peralta Dekat dengan Persib Bandung, Pengumuman Tinggal Menunggu Waktu

Mariano Peralta masih belum tentukan masa depannya. (Dok. Mariano Peralta)
JawaPos.com - Pemain asal Argentina, Mariano Peralta, dilaporkan semakin dekat dengan Persib Bandung. Pengumuman Peralta sebagai rekrutan anyar Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- disebut hanya tinggal menunggu waktu.
Peralta menjadi komoditi panas di bursa transfer Super League 2026/2027. Eks pemain Borneo FC Samarinda itu sempat dikaitkan dengan beberapa klub, terkhusus Persija Jakarta dan Persib Bandung.
Peralta bahkan sempat dilaporkan hampir pasti menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta. Namun, proses negosiasi transfer tersebut berujung buntu. Persib Bandung pun masuk untuk mengamankan jasa pemain terbaik Super League musim lalu tersebut.
Jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore mengungkapkan bahwa Peralta semakin dekat dengan Persib Bandung. Terlebih, kedua pihak juga sudah sepakat secara lisan terkait transfer tersebut.
“Mariano Peralta semakin dekat untuk bergabung dengan Persib Bandung, menyusul kesepakatan lisan yang tercapai pekan lalu dan diungkap secara eksklusif di sini,” tulis Lepore dalam akun instagram pribadinya @lorenzooleporee, Selasa (7/7/2026).
Lepore menyampaikan Peralta akan segera menandatangani kontrak dengan Persib Bandung. Jika semua prosesnya berjalan mulus, Peralta akan segera diumumkan sebagai rekrutan anyar Pangeran Biru.
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“Jika semua berjalan sesuai rencana, ia diperkirakan akan menandatangani kontraknya dengan raksasa Indonesia tersebut dalam beberapa hari mendatang,” terang Lepore.
Pada musim lalu, Peralta tampil memukau dengan kontribusi 20 gol dan 14 assist dari 32 penampilannya bersama Borneo FC. Performa ciamiknya itu membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu.
Jika Peralta benar direkrut, maka ia menjadi rekrutan ketujuh Persib Bandung di bursa transfer Super League 2026/2027. Sebelumnya, Pangeran Biru sudah mengumumkan enam pemain barunya yakni Luka Menalo, Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Gakuto Notsuda, dan Balsa Sekulic.
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