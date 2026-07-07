Persib Bandung Mulai Persiapan Piala Presiden 2026, Nazriel Alfaro Siap Berikan Kontribusi Terbaik

JawaPos.com - Gelandang muda Persib Bandung, Nazriel Alfaro Syahdan, mengaku bangga mendapat kesempatan mewakili tim dalam konferensi pers Piala Presiden 2026 yang digelar di SCTV Tower, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Kehadirannya menjadi pengalaman berharga sekaligus menambah motivasi menjelang dimulainya turnamen pramusim tersebut.

Acara konferensi pers turut dihadiri Ketua Steering Committee Piala Presiden Maruarar Sirait, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta perwakilan dari seluruh klub peserta. Nazriel hadir sebagai wakil Persib Bandung yang akan bersaing di Grup A.

Bagi pemain muda tersebut, kepercayaan yang diberikan klub menjadi kebanggaan tersendiri. Ia berharap dapat membalas kepercayaan itu dengan penampilan terbaik ketika turnamen dimulai.

"Yang pasti, saya bangga bisa mewakili klub untuk hadir di acara konferensi pers hari ini. Turnamen Piala Presiden ini kesempatan yang baik untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi musim 2026/27. Semoga saya bisa berkontribusi maksimal di event ini," ujar Nazriel.

Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan Bandung dan Surabaya sebagai kota penyelenggara. Persib Bandung tergabung di Grup A bersama Arema FC, DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers asal Singapura.

Persib Bandung akan langsung menghadapi tantangan berat pada laga pembuka saat berjumpa Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 25 Juli 2026.

Pertandingan tersebut diprediksi menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena mempertemukan dua tim dengan basis suporter besar.