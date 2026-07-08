Rumor Transfer PSM Makassar: Eks Bek Kanan Timnas Bosnia Haris Ovcina Masuk Radar Juku Eja untuk Liga 1 Musim 2026/2027

JawaPos.com - PSM Makassar kembali menjadi sorotan pada bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026/2027.

Setelah resmi menunjuk pelatih asal Bosnia dan Herzegovina, Darije Kalezic, kini Juku Eja dikabarkan tengah membidik pemain yang berasal dari negara yang sama.

Nama yang belakangan ramai dikaitkan dengan PSM adalah Haris Ovcina. Bek kanan berusia 29 tahun itu disebut masuk dalam radar tim kebanggaan masyarakat Makassar untuk memperkuat sektor pertahanan musim depan.

Meski belum ada pernyataan resmi dari manajemen PSM maupun sang pemain, rumor tersebut mulai ramai diperbincangkan di media sosial dan sejumlah akun yang mengulas bursa transfer sepak bola Indonesia.

Haris Ovcina bukan nama asing di kompetisi Bosnia dan Herzegovina. Pada musim lalu, ia memperkuat FK Sloga Meridian yang berlaga di kasta tertinggi Liga Bosnia.

Berdasarkan data Transfermarkt, Ovcina bergabung dengan klub tersebut pada Maret 2026 dengan kontrak yang berakhir pada Juni 2026. Artinya, saat ini status kontraknya telah selesai.

Pemain kelahiran Sarajevo pada 24 Oktober 1996 itu memiliki tinggi badan 1,79 meter dan berposisi utama sebagai bek kanan.

Selain itu, ia juga mampu dimainkan sebagai gelandang kanan maupun sayap kanan, sehingga memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi.